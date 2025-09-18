Abstimmung bis Donnerstag: FCA-Spieler für den Fußballspruch des Jahres 2025 nominiert

So mancher Spruch, den ein Fußballer nach einer Partie am Spielfeldrand schon von sich gegeben hat, gilt heute als legendär und hat die Karriere des jeweiligen Profis längst überdauert. Unvergessen etwa das Mantra von Lothar Matthäus: „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.“ Oder Andreas Möller, der meinte: „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.“ Auch Otto Rehhagels fast schon philosophischer Satz „Mal verliert man, mal gewinnen die anderen“, ging in die Geschichte ein. Ob sich FCA-Profi Keven Schlotterbeck einmal zu diesem illustren Kreis zählen kann, bleibt abzuwarten – sicher ist aber: Der 28-Jährige hat einen der besten Sprüche der vergangenen Saison hingelegt und ist nun für den Fußballspruch des Jahres 2025 nominiert.

Der Innenverteidiger des FC Augsburg wurde von der Jury der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur in die Top-Elf gewählt, wie die Akademie am Donnerstag bekanntgab – aus dieser kann nun bis zum 18. September ein Gewinner gewählt werden. Nach der 0:2-Niederlage der Augsburger gegen Leverkusen in der vergangenen Spielzeit meinte Schlotterbeck am Mikrofon eines BR-Reporters: „Das ist der Krux an der Kacke, dass wir heute mit null Punkten dastehen.“

Fußballspruch des Jahres 2025: Das sind die Nominierten

Sein Versprecher könnte ihm nun also einen Preis bescheren. Durchsetzen muss er sich dabei aber gegen zehn andere Spieler und Spielerinnen, Trainer oder Experten, deren Sprüche teils nicht minder kurios sind. Das sind die „Top 11“ beim Fußballspruch des Jahres 2025:

Keven Schlotterbeck: „Das ist der Krux an der Kacke, dass wir heute mit null Punkten dastehen.“

Lothar Matthäus: „Dann werden die Würfel neu gemischt.“ (Es ging um die Konkurrenzsituation der Torhüter beim DFB nach der Rückkehr des langzeitverletzten Marc-André ter Stegen.)

Mats Hummels: „Das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, eine Koalitionsverhandlung oder generell Regierungsgespräche bei dir zu behalten, wenn die FDP mit am Tisch sitzt.“ (Nachdem der Rauswurf von AS-Rom-Coach Ivan Juric vorher geleakt worden war.)

Marco Rose: „Etwas Sinnloseres als Rassismus gibt es nicht.“ (Das sagte der Ex-RB-Leipzig-Coach, nachdem einer seiner Spieler in sozialen Medien rassistisch beleidigt worden war.)

Nils Petersen: „Früher hab ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90.“ (Der Ex-Freiburger blickte als Experte auf seine Rolle als Top-Joker zurück.)

Klara Bühl: „Hoffentlich zu elft!“ (Das antwortete die DFB-Spielerin auf die Frage, wie das Team das Halbfinale gegen Spanien angehen wolle – zuvor hatte die DFB-Elf zwei Spiele über längere Zeit in Unterzahl gespielt.)

Ann-Katrin Berger: „Ich liebe es, wenn meine Mannschaft mich ein bisschen testet.“ (Das sagte die DFB-Torhüterin nach einer spektakulären Parade, zu der sie durch eine eigene Mitspielerin gezwungen worden war.)

Dominik Salz: „Meine Gänsehaut hatte Gänsehaut.“ (Das sagte der Spieler des Karlsruher SC nach dem eigenen Profidebüt im Alter von 37 Jahren.)

Fans von Borussia Mönchengladbach: „Tausende Tote in Qatar – Kommt, wir stimmen für denselben Scheiß nochmal.“ (Nachdem der DFB seine Stimme für eine Austragung der WM 2038 in Saudi-Arabien abgab.)

David Raum: „Vielleicht hat er sich auf meiner Wade wohlgefühlt und wollte eine Stabi-Übung machen.“ (Nachdem Florian Wirtz ihm im Spiel schmerzhaft auf die Wade gestiegen war.)

Miroslav Klose: „Vielleicht sollte auch im Keller ein Fußballer sitzen.“ (Klose gab damit einen Verbesserungsvorschlag für den Videoschiedsrichter VAR ab.)

Schlotterbeck vom FC Augsburg nominiert: Abstimmung läuft bis 18. September

Noch bis zum 18. September kann auf der Webseite der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur für den besten Spruch abgestimmt werden. Der Fußballspruch des Jahres ist laut Akademie mit 5000 Euro dotiert. Diese kommen dann einem gemeinnützigen Zweck zu Gute. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält zudem eine Trophäe (eine Fußballerfigur mit dem Namen „Max“). Träger der Akademie für Fußball-Kultur ist das Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg.

Beim Fußballspruch des Jahres 2024 gab es direkt zwei Gewinner. Platz eins teilten sich damals Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich sowie der Ex-Coach der DFB-Frauen Horst Hrubesch. Streich konnte mit seinem Kommentar zu einer Aussage überzeugen, er sei Kult: „Jagger, Keith Richards, Ron Wood – die sind Kult. Ich bin ein Kültle.“ Hrubesch bestach mit einer simplen Weisheit über die DFB-Frauen: „Bei unserer Qualität macht es keinen Sinn, Spiele zu verlieren.“