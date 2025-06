DFB-Pokal: Immer wieder Sonntag für die Fans des FC Augsburg

Keine so guten Nachrichten für die reiselustigen Fans des FC Augsburg, die das erste Pflichtspiel des FCA unter dem neuen Trainer Sandro Wagner sehen wollen. Der Fußball-Bundesligist muss am Sonntag, 17. August, seine Partie beim Halleschen FC in der ersten DFB-Pokalhauptrunde austragen. Und der Spielbeginn ist erst um 18 Uhr.

430 Kilometer von Augsburg nach Halle

Mit dem Auto sind es über viereinhalb Stunden (über die A9) in das rund 430 Kilometer entfernte Halle an der Saale. Die kreisfreie Großstadt im Süden von Sachsen-Anhalt ist mit rund 227.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts hinter Magdeburg (244.000) und liegt rund 45 Kilometer nordwestlich von Leipzig.

Halle schmeißt kurz vor der Pokalauslosung den Trainer raus

Der Hallesche FC verpasste in dieser Saison den Aufstieg in die 3. Liga und entließ am Tag der Pokal-Auslosung Trainer Mark Zimmermann. Die Rückkehr in die Drittklassigkeit ist nun der klare Auftrag für den neuen Chefcoach Robert Schröder, der vor wenigen Tagen vom Regionalliga-Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf an die Saale gewechselt war. Am späten Montagnachmittag startete der Regionalligist in die Vorbereitung. Rund 700 Zuschauer verfolgten die erste Trainingseinheit im Leuna-Chemie-Stadion (Fassungsvermögen 15.057 Zuschauer).

FCA verleiht Stürmer Lucas Ehrlich an den Halleschen FC

Mit dabei war auch ein ehemaliger FCA-Spieler. Der 21-jährige Lucas Ehrlich wechselte vor wenigen Tagen auf Leihbasis von Augsburg nach Halle. Der 1,95-Meter-Hüne war 2023 vom Nachwuchs von Dynamo Dresden zum FCA gewechselt und spielte dort regelmäßig für die U23 in der Regionalliga.

Icon Vergrößern Lucas Ehrlich jubelt über eines seiner zehn Tore für den FC Augsburg II. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Lucas Ehrlich jubelt über eines seiner zehn Tore für den FC Augsburg II. Foto: Klaus Rainer Krieger

In 44 Partien erzielte der Rechtsfuß zehn Treffer, ehe er im Januar 2025 an den SV Sandhausen verliehen wurde. Da Sandhausen aus der 3. Liga abstieg, wurde die auf ursprünglich anderthalb Jahre angelegte Leihe vorzeitig beendet und Ehrlich, der aus Freital (bei Dresden) stammt, direkt weiter an den HFC verliehen. Sein Lizenzspielervertrag ist bis 2027 datiert (plus Option).

Viertes Sonntags-Spiel in Folge für den FCA

Sonntag-Reisen sind für die FCA-Anhänger in der ersten Pokalrunde fast schon Routine. In den vergangenen drei Jahren wurde das erste Spiel immer auf einen Sonntag terminiert. In der vergangenen Saison spielte der FCA schon um 13 Uhr bei Viktoria Berlin und gewann mit 4:1. In der Saison 23/24 war es ein kurzer Sonntagnachmittag-Ausflug. Allerdings kein erfolgreicher. Der FCA unterlag bei der SpVgg Unterhaching mit 0:2. Trainer bei den Gastgebern war da aber nicht mehr Sandro Wagner, sondern sein Nachfolger Marc Unterberger. In der Saison 22/23 führte die Sonntagsreise weit in den Norden, zu BW Lohne in der Nähe von Oldenburg. Der Anpfiff war um 15.30 Uhr, der FCA gewann mit 4:0.