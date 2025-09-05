DFL terminiert die Spieltage 6 bis 12: FCA spielt unter Flutlicht gegen Dortmund

In der vergangenen Saison setzte der FC Augsburg gegen den – zumindest auf dem Papier – deutlichen Favoriten aus Dortmund zweimal ein Ausrufezeichen. Schon mit dem 2:1 im Heimspiel in der Hinrunde schickte der FCA die Borussen in eine ernste Krise, mit einem 1:0 in der Rückrunde auswärts in Dortmund erreichte man gar zwischenzeitlich Punktgleichheit mit dem BVB. Ob man die Serie unter dem neuen Trainer Sandro Wagner in dieser Saison ausbauen kann? Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nun das nächste Spiel gegen Dortmund fest terminiert, genau wie die anderen Partien der Bundesliga-Spieltage 6 bis 12 der laufenden Saison.

FCA-Spiele genau terminiert: Flutlicht-Spiel gegen Dortmund

Nachdem die Augsburger bereits am Dienstag, 28. Oktober, unter Flutlicht im DFB-Pokal gegen Bochum antreten, steht wenige Tage später – am 31. Oktober – das nächste Highlight am späteren Abend an. Dann spielt der FCA nämlich am Freitagabend in der WWK Arena gegen den BVB.

Von Anfang Oktober bis Ende November spielt der FCA in der Bundesliga außerdem insgesamt fünfmal am Samstagnachmittag und einmal am Sonntagabend – auswärts gegen den VfB Stuttgart. Hier können Sie die genauen Spieltags-Ansetzungen des FCA in der Übersicht nachlesen:

FC Augsburg: Spieltage 6 bis 12 in der Übersicht

6. Spieltag: Samstag, 4. Oktober, 15.30 Uhr: FC Augsburg – VfL Wolfsburg

7. Spieltag: Samstag, 18. Oktober, 15.30 Uhr: 1. FC Köln – FC Augsburg

8. Spieltag: Samstag, 25. Oktober, 15.30 Uhr: FC Augsburg – RB Leipzig

9. Spieltag: Freitag, 31. Oktober, 20.30 Uhr: FC Augsburg – Borussia Dortmund

10. Spieltag: Sonntag, 9. November, 17.30 Uhr: VfB Stuttgart – FC Augsburg

11. Spieltag: Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Augsburg – Hamburger SV

12. Spieltag: Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim – FC Augsburg

Wie der FCA mitteilt, beginnt der Ticket-Vorverkauf für die beiden Heimspiele gegen Wolfsburg sowie RB Leipzig am Dienstag, 9. September um 14 Uhr – zunächst für Mitglieder. Gegen Teams wie den BVB dürfte die WWK Arena erfahrungsgemäß schnell nach Beginn des Ticketverkaufs ausverkauft sein, gegen andere Klubs stehen die Chancen, eine begehrte Karte zu ergattern besser. Die Augsburger haben für die Saison 2025/26 auf eine Erhöhung der Preise für Tagestickets verzichtet.

An diesem Wochenende ist Länderspielpause, weshalb in der Bundesliga keine Partie für den FC Augsburg ansteht. In einem Testspiel unterlag der FCA derweil dem Zweitligisten Greuther Fürth mit 1:2 in Schwabmünchen. Die Augsburger spielten dabei jedoch nicht in Bestbesetzung, da ein Dutzend Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. In der Bundesliga geht es für den FCA dann am 14. September auswärts beim FC St. Pauli weiter.