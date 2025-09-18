Sorgen um Fellhauer: Blumen von den Bayern und ein Anruf von Eberl

Von den Bayern gab es Blumen. Eine Geste, die Robin Fellhauer überraschte. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte der Bundesligaprofi des FC Augsburg. Warum aber kam es überhaupt zu diesem Geschenk? In der Partie des FC Augsburg gegen die Münchner kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Fellhauer und Gästespieler Sacha Boey. Der Augsburger war benommen am Boden liegen geblieben, mit einer Trage musste er vom Platz gebracht werden.
FC Augsburg
