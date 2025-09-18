Icon Menü
Die Bayern schicken Blumen: So geht es Robin Fellhauer

Sorgen um Fellhauer: Blumen von den Bayern und ein Anruf von Eberl

Robin Fellhauer hat sich in der FCA-Partie gegen München eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Wie der Rekordmeister reagierte und wie Fellhauer so schnell wieder auf den Platz zurückkehren konnte.
Von Marco Scheinhof
    Mit einer Gesichtsmaske musste Augsburgs Robin Fellhauer (rechts) die Partie beim FC St. Pauli bestreiten.
    Mit einer Gesichtsmaske musste Augsburgs Robin Fellhauer (rechts) die Partie beim FC St. Pauli bestreiten. Foto: Burghard Schreyer, Kolbert-Press

    Von den Bayern gab es Blumen. Eine Geste, die Robin Fellhauer überraschte. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte der Bundesligaprofi des FC Augsburg. Warum aber kam es überhaupt zu diesem Geschenk? In der Partie des FC Augsburg gegen die Münchner kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Fellhauer und Gästespieler Sacha Boey. Der Augsburger war benommen am Boden liegen geblieben, mit einer Trage musste er vom Platz gebracht werden.

