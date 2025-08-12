Dreierpack-Drama und Eigentor-Helden: Die denkwürdigsten Tor-Momente des FCA

Wer den ersten Hattrick für den FC Augsburg in der Bundesliga schoss, ist Futter für Diskussionen. Wer für den Verein die meisten Dreierpacks machte, jedoch nicht. Wer außerdem der jüngste Eigentorschütze des FCA ist und welche Rekord-Siege der Verein einfahren konnte, erfahren Sie hier.

Der erste Hattrick des FCA in der Bundesliga - oder doch nicht?

Er wurde zur FCA-Legende, aber kaum jemand spricht heute noch über ihn. Koo Ja-cheol gelang 2016 nicht nur der erste Hattrick seines Lebens, sondern auch der erste Hattrick für den FC Augsburg in der Bundesliga. Ob es wirklich ein Hattrick war, darüber kann man wohl streiten. Sicher ist, dass er in einem Spiel drei Tore schoss und es dazwischen kein gegnerisches Tor gab. Das gilt gemeinhin als Hattrick. Warum streiten Fans dennoch? Weil er die drei Tore nicht in einer Halbzeit schoss. Wer es genau nehmen möchte, spricht an dieser Stelle einfach von einem Dreierpack anstatt eines Hattricks. Am Ende holte Bayer Leverkusen dann spektakulär auf, das Spiel endete 3:3.

Er war die Dreierpack-Maschine des FC Augsburg

Einen Dreierpack gab es auch von Alfred Finnbogason gegen den 1. FSV Mainz. Nicht sein erster in der Bundesliga. Bereits drei Mal zuvor hatte er innerhalb eines Spiels drei Mal getroffen. Bis er den FC Augsburg 2022 verließ, blieb es bei diesen vier Spielen.

Finnbogason ist auch Rekordtorschütze des FC Augsburg: 37 Tore erzielte er für die Schwaben.

Der erste lupenreine Hattrick der FCA-Bundesliga-Geschichte

Die erste Halbzeit im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 22. Februar 2025 begann mit siebeneinhalb Minuten Verspätung und endete torlos. Vermutlich hatte niemand damit gerechnet, was nach der Pause passieren sollte. In der 55. Minute traf Alexis Claude-Maurice zum 1:0 im heimischen Stadion. Das zweite folgte sechs Minuten später. Torschütze: Alexis Claude-Maurice. In der 70. Minute schließlich fiel das 3:0 zum Endstand. Und wieder war es der Franzose, der das gegnerische Tor getroffen hatte.

Drei Tore in einer Halbzeit: Alexis Claude-Maurice erzielte den ersten lupenreinen Hattrick für den FCA. Foto: Marius Becker, dpa (Archivbild)

Ein denkwürdiger Tag für den offensiven Mittelfeldspieler: Zum ersten Mal schoss er drei Tore in einem Spiel. Und auch für den FCA war das ein großer Moment. Nie zuvor waren dem Verein in seiner Bundesliga-Geschichte drei Tore in einer Halbzeit gelungen.

Das schnellste Tor für den FCA

Ganze 13 Sekunden dauerte es, bis der FC Augsburg am 15. Februar 2019 gegen den FC Bayern in Führung ging. Eines der schnellsten Tore in der Bundesligageschichte. Torschütze: Ausgerechnet Bayern-Spieler Leon Goretzka war es, der den FCA nach vorn brachte, indem er einfach ins eigene Tor schoss.

Dennoch verloren die Augsburger am Ende mit 2:3 gegen die Münchner.

Der jüngste Eigentorschütze der Bundesliga

Doch auch die FCA-Spieler treffen hin und wieder ihr eigenes Tor. Besonders bitter: Auch der jüngste Eigentorschütze in der Geschichte der Bundesliga steht für die Augsburger auf dem Platz. Frische 18 Jahre und 62 Tage alt war Noahkai Banks, als er Anfang des Jahres gegen den FC St. Pauli den Ball an Finn Dahmen vorbei ins Augsburger Tor schob. Das Spiel endete 1:1.

Traf auch schon das eigene Tor: Noahkai Banks. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Übrigens: Auch Rekordspieler Lothar Matthäus war grade mal 19, als er in der Saison 1980/1981 im Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Armenia Bielefeld das eigene Tor traf.

Die meisten Tore in einem Spiel

Diese Siege werden Fans und Mannschaft nicht vergessen. Zwei Mal gelang es dem FC Augsburg, mit 6:0 gegen den Gegner vom Platz zu gehen. Das erste Mal gelang das beim Heimspiel am 20. April 2019 gegen den VfB Stuttgart.

Sechs Mal trafen die Augsburger beim Auswärtsspiel gegen Darmstadt am 2. März 2024. Foto: Uwe Anspach, dpa (Archivbild)

Das zweite Mal trafen die Augsburger 6 Mal beim Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 am 2. März 2024. Fünf der Treffer erzielten sie innerhalb von 29 Minuten.