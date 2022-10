Ein starker Stürmer reicht dem FC Augsburg diesmal nicht

Plus Florian Niederlechner trifft sehenswert zur frühen Führung, die aber bringt der FCA wieder nicht über die Zeit. Diese Noten verdienen sich die Augsburger Spieler.

Der FC Augsburg hat kurz vor Ende gegen den VfB Stuttgart verloren. Wie schlugen sich die Spieler des FCA bei der knappen Niederlage? Die Einzelkritik: