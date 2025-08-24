Glatte Eins für einen Innenverteidiger – und zweimal eine Vier

Finn Dahmen Der Torhüter zeigte in Freiburg, warum er in der vergangenen Saison in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gerückt ist. Er war ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Dass er seine Stärken im direkten Duell mit dem Stürmer hat, bewies er in der 39. Minute gegen Lucas Höler; dass er auf der Linie gute Reflexe hat, konnte er ein paar Mal beweisen und auch bei den hohen Bällen wackelte er dieses Mal nicht. Das einzige Haar in der Suppe: eventuell hätte er Han-Noah Massengo in der 17. Minute einfach nicht den Ball geben dürfen. Note 1,5

