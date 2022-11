Zwei Fehlerketten zu viel beim FC Augsburg

Plus Die FCA-Profis zeigen gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Eintracht Frankfurt eigentlich eine gute Leistung. Zwei Unachtsamkeiten werden bestraft. Die Einzelkritik.

