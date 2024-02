FC Augsburg

vor 41 Min.

Wieder trifft Demirovic – und beschenkt sich selbst zum Jubiläum

Plus Ermedin Demirovic bestritt gegen den VfL Bochum sein 50. Bundesligaspiel für den FC Augsburg. Den Strafstoß zum 1:1-Endstand verwandelte er persönlich.

Von Robert Götz

Diesmal ließ Ermedin Demirovic erst gar keine Zweifel aufkommen. Als Schiedsrichter Patrick Ittrich in der 90. Minute vom Video-Studium an der Außenlinie zurückkam, mit seinen beiden Händen das berühmte Viereck in die Luft malte und auf den Elfmeterpunkt im Strafraum des VfL Bochum deutete, nahm der Kapitän des FC Augsburg den Ball sofort in die Hand und gab ihn auch nicht mehr her. 1:0 stand es für den VfL, das Anrennen des FC Augsburg in der zweiten Hälfte schien vergeblich.

Nun trat also der Kapitän persönlich an. Vor genau einer Woche, bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern, hatte Demirovic beim ersten Strafstoß Sven Michel den Vortritt gelassen. Der Routinier scheiterte an Bayern-Keeper Manuel Neuer. Den zweiten verwandelte Demirovic in der Nachspielzeit links unten zum 2:3. Der Anschlusstreffer kam aber zu spät.

