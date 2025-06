Frankreich chancenlos ohne FCA-Star Chrislain Matsima

Selbst TV-Experte Markus Babbel war überrascht, als Chrislain Matsima am Mittwochabend die französische U21-Nationalmannschaft im EM-Halbfinale nicht als Kapitän gegen Deutschland auf das Feld führte, sondern auf der Bank Platz nahm. „Das hätte ich jetzt nicht erwartet“, sagte der Ex-Bayernspieler, der die Übertragung auf SAT.1 mit kommentierte.

Auch die FCA-Verantwortlichen, so war am Donnerstag zu hören, verstanden die Entscheidung von Frankreichs Trainer Gerald Baticle nicht. Denn bis Mittwoch war der Innenverteidiger des FC Augsburg der Stabilisator in einer nicht so sattelfesten französischen Defensive. Zwar musste Matsima am Sonntag beim 3:2-Viertelfinalsieg gegen Dänemark in der 81. Minute nach einem heftigen Zusammenprall ausgewechselt und danach mit sechs Stichen an der Lippe genäht werden, doch die Ärzte gaben für einen Einsatz des 23-Jährigen am Mittwoch grünes Licht.

Baticle aber ersetzte Matsima in der Vierkette durch Soungoutou Magassa (AS Monaco). Und verzockte sich: Frankreich lag schon nach einer Viertelstunde durch Treffer von Nelson Weiper (8.) und Nick Woltemade (14.) mit 0:2 zurück. Matsima-Ersatz Magassa hatte zuvor gepatzt. Den Schlusspunkt zum deutschen 3:0-Sieg setzte Brajan Gruda in der Nachspielzeit. Deutschland trifft nun im Endspiel am Samstag (21 Uhr/SAT.1) auf England, für die Franzosen und Matsima beginnt der Urlaub früher als erhofft.

Chrislain Matsima wird Mitte Juli beim FC Augsburg zurück erwartet

Beim FC Augsburg, der am 7. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison startet, erwartet man Matsima, wie alle anderen Nationalspieler, Mitte Juli zurück. Ob der Senkrechtstarter der Bundesliga allerdings in der kommenden Saison auch beim FCA weiter spielen wird, ist bislang nicht gesichert. Zwar hat der Innenverteidiger einen Vertrag (ohne Ausstiegsklausel), der bis 2029 datiert ist, doch steht der Defensivspieler auf den Scouting-Listen einiger europäischer Top-Klubs. Ein Transfer ist nicht ausgeschlossen. Sein Marktwert beträgt derzeit rund 20 Millionen Euro.