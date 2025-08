Diagnose zur Verletzung von Alexis Claude-Maurice ist da

Diese Bilder ließen Schlimmes befürchten. Als der Tross des FC Augsburg sich nach dem Trainingslager im österreichischen Kollerschlag auf den Heimweg machte, humpelte Alexis Claude-Maurice zum Bus. Dabei musste er sich gar auf zwei Koffer stützen. Ein Magnetresonanztomograf, abgekürzt als MRT, gab am Montag Aufschluss über den Gesundheitszustand des Franzosen. Auf Nachfrage konnte der Fußball-Bundesligist Entwarnung geben.

Der 27-Jährige hat sich eine Sprunggelenkstauchung zugezogen, strukturell betroffen sind also weder Bänder noch Knochen. Vermutlich wird der Angreifer in den nächsten Tagen kürzertreten. Je nach Schmerzempfinden kann der Spieler wieder in den normalen Trainingsbetrieb einsteigen. Ob er bei den abschließenden Testspielen gegen den italienischen Erstligisten Pisa SC (Freitag, 18 Uhr, nicht-öffentlich) und den englischen Erstligisten FC Sunderland (Samstag, 15 Uhr, WWK Arena) dabei sein kann, ist fraglich.

Alexis Claude-Maurice war in der vergangenen Saison bester FCA-Offensivspieler

Claude-Maurice hatte in der Partie gegen Crystal Palace in der 50. Minute einen Schlag oberhalb des Knöchels abbekommen. Danach habe der Muskel habe „zugemacht“, lautete eine erste Diagnose. Unmittelbar nach Spielschluss bestätigte FCA-Trainer Sandro Wagner, dass es „nichts Schlimmes“ sei. Nach der Diagnose am Montag sollte er recht behalten. Claude-Maurice war in der abgelaufenen Spielzeit der herausragende Offensivspieler des FCA. In 25 Spielen stand der Neuzugang, dessen Vertrag bei OGC Nizza zuvor ausgelaufen war, in der Augsburger Startelf. Dabei erzielte er neun Tore und bereitete drei Treffer vor. Unter anderem erzielte er einen Dreier-Pack beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

FCA startet mit DFB-Pokalspiel in Halle in die Pflichtspielsaison

Nach dem Trainingslager gewährte Trainer Wagner seiner Mannschaft zwei freie Tage. Mit einer öffentlichen Übungseinheit am Dienstag (16 Uhr) steigen die Spieler in die finale Phase der Saisonvorbereitung ein. In zwei Wochen startet mit dem DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Hallescher SC die Pflichtspielsaison, eine Woche später steht das erste Bundesligaspiel beim SC Freiburg an.