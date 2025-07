Sieg und Niederlage für den FCA gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen

Und wieder stand Sandro Wagner im Mittelpunkt. Zumindest vor Spielbeginn war der Trainer des FC Augsburg der gefragte Mann. Er musste Trikots unterschreiben und Bilder machen. Wagner erledigte das geduldig. Was er später im ersten Testspiel gegen Rot-Weiß Essen sah, forderte auch viel Geduld von ihm. Am Ende gab es eine 1:2-Niederlage. „Das Ergebnis ist zweitrangig, auch wenn es nervt“, sagte Neuzugang Robin Fellhauer. In der zweiten Partie holte der FCA einen 4:1-Sieg.

Der Erstligist mühte sich gegen den Drittligisten und lag zur Pause der ersten Partie vor rund 1000 Fans in Dillingen mit 0:2 zurück. Weil der Gast aus Essen zweimal mustergültig konterte und dabei Tempodefizite in der Augsburger Defensive offenlegte. Zweimal war Ramien Safi (24./33.) der Nutznießer. Beide Male überlupfte er Augsburgs Torwart Finn Dahmen.

Bereits in der 5. Minute waren sich die beiden begegnet, Dahmen brachte den Essener Stürmer im Strafraum zu Fall. Folge war ein Strafstoß, den Dominik Martinovic allerdings gegen die Latte schoss. Der FCA hatte auch einige Möglichkeiten, bei den Versuchen von Mert Kömür, Alexis Claude-Maurice, Kristijan Jakic oder Elias Saad zeigte sich Essens Torwart Jakob-Karl Golz sehr aufmerksam.

Schlotterbeck gelingt immerhin der Anschlusstreffer für den FCA

Nach gut einer Stunde hätte der Drittligist auf 3:0 erhöhen können, Martinovic aber traf nach Vorlage von Safi nur den Pfosten. Der Erstligist dagegen tat sich weiter schwer, der vermeintliche Anschlusstreffer von Mads Pedersen zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Keven Schlotterbeck gelang in der 71. Minute das 1:2 nach einem Eckball. Essens Jannik Hofmann sah zehn Minuten vor dem Ende die Gelb-Rote Karte.

FCA-Trainer Sandro Wagner ist am Spielfeldrand sehr aktiv, es hilft aber nichts

Wagner war am Spielfeldrand sehr aktiv und versuchte immer wieder, helfend einzugreifen. Das war auch in der zweiten Partie der Fall, in der FCA durch einen Treffer aus mehr als 50 Metern in Rückstand geriet. Ahmet Arslan hatte aus der eigenen Hälfte getroffen (9.). Samuel Essende gelang der Ausgleich (57.), Arne Maier das 2:1 (65.). Oliver Sorg legte das 3:1 (70.) nach. Essende schnürte per Elfmeter einen Doppelpack (85.).

Nach Informationen unserer Redaktion deutet sich derweil eine weitere Ausleihe an. David Colina soll bereits nach Kroatien gereist sein und dort per Ausleihe samt Kaufoption für ein Jahr bei NK Osijek spielen.

FC Augsburg (Spiel eins): Dahmen - Gouweleeuw, Schlotterbeck (78. Breithaupt), Zesiger (78. Hummel) - Saad (46. Dardari), Jakic (46. Massengo), Fellhauer, Giannoulis (46. Pedersen) - Kömür (78. Dong), Claude-Maurice (78. Koudossou) - Mounié.

FC Augsburg (Spiel zwei): Labrovic - Koudossou (68 Sorg), Bauer, Banks, Pedersen (16. Wolf) - Breithaupt (46. Matsima) , Maier (78. Schnitzer), Dong (68. Draghici), Dardari (46. Reinheimer), Rexhbecaj (78. Hummel) - Tietz (31. Essende).