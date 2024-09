Neue Folge FCA-Podcast: Der erste Saisonsieg und zwei vielversprechende Debüts

Endlich: Nach saisonübergreifend sieben Bundesligaspielen ohne Sieg hat der FC Augsburg wieder dreifach gepunktet. Gegen den FC St. Pauli gab es am Sonntagnachmittag einen 3:1-Sieg. Der war zwar nicht ohne Wackler, lieferte dafür aber gleich mehrfach Grund zum Optimismus. Wie der erste Saisonsieg zu werten ist, was von der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Jess Thorup zu halten ist und wie es mit dem abwanderungswilligen Ruben Vargas weitergeht, besprechen Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette, unserem FCA-Podcast.

Positiv aufgefallen gegen den Aufsteiger war dabei eine taktische Umstellung von Thorup. Der hatte gegen die Hamburger seine Grundformation geändert und in der Abwehr von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt. Dafür gab im Sturmzentrum Samuel Essende den einzigen Zielspieler. Ein Schachzug, der defensiv mehr Stabilität geben sollte - und aufging. Die erste Halbzeit geriet wenig spektakulär, war dafür ein Beleg der Spielkontrolle des FC Augsburg. Der Beleg dafür: Zur Halbzeit führte Augsburg in der Kategorie „Expected Goals“ mit 1,27 zu 0,11 und hätte durch Essende eigentlich auch in Führung gehen müssen.

Frank Onyeka lieferte ein starkes Debüt für den FC Augsburg

Auf sich aufmerksam machten dann gleich mehrere Neuzugänge, von denen zwei ihr Startelfdebüt gaben: Während Marius Wolf mit einem schönen Tor die Führung erzielte, avancierte Frank Onyeka für die Viererkette zum „Spieler des Spiels“. Der Neuzugang aus England hatte im Vorfeld erst einmal mit der Mannschaft trainiert, stand gegen St. Pauli in der Startelf - und lieferte ab. Als Ankurbler und Abräumer im zentralen Mittelfeld gab er eine Torvorlage und war an vielen Angriffen beteiligt. Im Tor rettete Nediljko Labrović in der hektischen Schlussphase und machte sein bislang bestes Spiel für den FC Augsburg.

Eine der interessantesten Personalien bleibt aber die von Ruben Vargas. Der Schweizer wollte den Verein verlassen, blieb dem FCA aber überraschend erhalten - und steht nun vor einem ablösefreien Abgang. Wie der Verein darauf reagiert, warum Elvis Rexhbecaj zu späten Nationalspieler-Ehren gekommen ist und was von dem neu formierten Präsidium des FC Augsburg zu halten ist - all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.