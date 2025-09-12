Wechsel ist fix: FCA leiht Steve Mounié in die Türkei aus

Steve Mounié verlässt den FC Augsburg Richtung Türkei: Nach Informationen unserer Redaktion haben sich der FC Augsburg und der türkische Erstligist Alanyaspor auf eine einjährige Leihe des Stürmers geeinigt. Die Leihgebühr soll sich auf 100.000 Euro belaufen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Dass der 30-Jährige den FCA verlassen wollte und der Bundesligist dem Profi keine Steine in den Weg legen würde, war schon länger klar. So war ein Wechsel zum französischen Erstligisten Angers SCO vor zwei Wochen schon so gut wie fix, ehe die Franzosen wegen Geldproblemen absprangen.

Seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2024 von Stade Brest kämpfte er um Akzeptanz. Doch weder unter Jess Thorup noch unter dessen Nachfolger Sandro Wagner konnte sich Mounié durchsetzen. Dabei ist der 1,89 Meter große Stürmer in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Benin gesetzt. Dort trifft Mounié auch regelmäßig. So war er auch mit zwei Treffern mitverantwortlich, dass Benin in der jetzigen WM-Qualifikationsphase mit Siegen gegen Simbabwe und Lesotho weiter von einer Teilnahme an der WM 2026 träumen kann. Gegen Simbabwe erzielte er den Siegtreffer beim 1:0-Erfolg, ein Tor trug er auch beim 4:0 gegen Lesotho bei.

Mounie will mit Benin zur WM und zum Afrika-Cup

Den WM-Traum und die Teilnahme am Afrika-Cup (vom 21. Dezember bis 18. Januar in Marokko) sah Mounié aber gefährdet, weil er beim FCA kaum spielte. Dabei schien er in der Vorbereitung unter Sandro Wagner durchzustarten. Er traf beim 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Halleschen FC, doch in den beiden Bundesliga-Spielen in Freiburg und gegen den FC Bayern spielte er schon wieder keine Rolle mehr. Der Strafraum-Stürmer, dem ein dominanter Spielstil seiner Mannschaft mit vielen Flanken und Anspielen entgegenkommt, passte nicht in das Konzept von Wagner. Da setzt der FCA-Trainer mehr auf Samuel Essende und Phillip Tietz.

Darum wechselt Mounie jetzt nach Alanya, einem Badeort mit über 300.000 Einwohnern an der zentralen türkischen Mittelmeerküste.