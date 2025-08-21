„Es wird ein Riesenbrett“: So blickt FCA-Trainer Sandro Wagner auf den Bundesliga-Auftakt

Die Saisonvorbereitung ist abgeschlossen, der erste Pflichtspielsieg gegen Halle im DFB-Pokal eingefahren, jetzt wird es für den FC Augsburg unter dem neuen Cheftrainer Sandro Wagner auch in der Fußball-Bundesliga ernst. Am Samstag trifft der FCA zum Auftakt auswärts auf den SC Freiburg (15.30 Uhr, Sky).

Die Breisgauer haben in der vergangenen Saison Platz fünf in der Tabelle eingefahren, spielen in dieser Saison in der Europa League und gelten als heimstark – eine schwierige Aufgabe für den FCA. Wagner hat bereits angekündigt, dass die Augsburger unter ihm ganz anders auftreten will als unter seinem Vorgänger Jess Thorup, es aber Zeit für die Veränderungen brauchen wird. Vor dem Spiel sprach der FCA-Trainer auf der Pressekonferenz ...

... über das Ziel beim Spiel gegen den SC Freiburg:

„Wie bewerte ich den SC Freiburg? Mit aller höchstem Respekt. Ich glaube, da ist auch viel gesagt worden über Freiburg in den letzten Jahren. Toller Verein, toll geführt, toller Trainer, coole Spieler, Breisgau für sich steht gut da, es macht eigentlich immer Spaß, wenn man da hinfährt, sie sind eigentlich meistens sehr gastfreundlich – ich hoffe, dieses Wochenende auch. Ansonsten ist unser Ziel wie jedes Wochenende, Fußballspiele zu gewinnen. Dementsprechend fahren wir nach Freiburg mit einer großen Portion Demut. Aber mit einem sehr sehr großen Hunger und wollen dort die ersten drei Punkte holen. Dementsprechend haben wir den Plan darauf ausgelegt, das Spiel zu gewinnen.“

... ob er innehalten wird vor dem Spiel, das sein erstes als Bundesligaspiel-Cheftrainer ist:

„Nicht bewusst. Aber grundsätzlich bin ich auch unfassbar egal an diesem Samstag, die Spieler sind wichtig vom FCA. Der FCA ist wichtig. Ich habe die letzten Tage wieder so viel gelesen über mich, deswegen brauchen wir nicht wieder eine neue Geschichte machen über mich. Von dem her ist das wurscht, wie ich mich fühle.“

... über die Personalsituation beim FC Augsburg:

„Elvis (Rexhbecaj, d. Red.) ist dabei, hat trainiert. Arne (Maier) hat auch trainiert, hat glaube ich eine Eintagesgrippe gehabt. Maxi Bauer ist noch leicht angeschlagen. Alexis (Claude-Maurice) hat auch noch Fuß-Aua. Da müssen wir warten bis das Aua weg ist und dann kann er wieder trainieren.“

... was Sandro Wagner auf dem Feld in Freiburg erwartet:

„Freiburger Mannschaften, so lange ich sie kenne, sind positiv aggressiv gegen den Ball. Mit Ball haben sie immer eine klare Struktur gehabt. Und so spielen sie noch heute. Haben ihre klaren Abläufe. Ein paar Variationen im taktischen Bereich. Haben in der Vorbereitung auch ein bisschen was aufblitzen lassen. Wir sind gut vorbereitet. Genauso werden sie uns in- und auswendig angeschaut haben. Dann wird es halt knallen 15.30 Uhr. Und wenn die Jungs reinrammen ineinander, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“

... wie er das System von SC-Freiburg-Trainer Julian Schuster aushebeln will:

„Ich glaube, dass man in jeder Phase so ein bisschen was braucht. Nur von der Ballbesitzphase zu sprechen und nur die sich anzuschauen, ist gegen eine Mannschaft, die Top-6 in Deutschland letztes Jahr war, sehr sehr einfach. Wir haben uns schon angeschaut, wo wir in welcher Phase dem Gegner wehtun können, wo wir vielleicht verwundbar wären – und haben das entsprechend angepasst.“

... über die Rolle von Steve Mounié:

„Tatsächlich ist jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, ein Spieler, der einen positiven Beitrag leisten kann. Steve genauso. Er ist erstmal ein ganz ganz toller Mensch, er bringt sich sehr gut in die Gruppe ein, er hat eine klare Meinung. Für die Franzosen-Gruppe auch sehr sehr gut. Also er ist da so ein bisschen der Papa – also auch ein sehr gutes verbindendes Mittel im interkulturellen Bereich. Und am Ende macht er auch Tore. Das ist für einen Stürmer auch immer nicht ganz unwichtig. Von dem her, macht er das gut aktuell.“

... ob sein Ex-Chef Julian Nagelsmann schon beim Training vorbeigeschaut hat:

„Er war noch nicht da. Aber er wird sicherlich mal noch vorbeikommen. Das wird euch bestimmt nicht verborgen bleiben.“

... über den möglichen Bedarf des FCA auf dem Transfermarkt:

„Ja, ich glaube, die Frage müssten wir dann an Benni Weber richten. Da kann ich auch nur bei meiner tatsächlichen Überzeugung bleiben, dass ich Fußballtrainer sein möchte, Fußballtrainer bin und mit denen Jungs, die da sind, super gerne trainiere, sehr sehr glücklich bin. Ich wusste vorher, wie der Kader ausschaut und mag das nicht, wenn ein Trainer viel über neue Spieler spricht. Das habe ich als Spieler nicht gemocht und das mag ich auch jetzt nicht, wenn das Kollegen sagen. Von dem her, werde ich mich dazu nie äußern.“

... darüber, wo er noch nicht zufrieden ist:

„Natürlich haben wir Themen gesehen, die uns in Halle nicht gefallen haben. Wenn wir ein Spiel gewinnen, wird die Analyse genauso ausfallen, wie wenn wir ein Spiel verlieren. Die wird nicht länger oder kürzer. Ich bin auch da weiterhin positiv unzufrieden in allen Dingen tagtäglich.“

... über die positiven Aspekte des Halle-Spiels:

„Ich habe gesehen, dass meine Mannschaft auf den Punkt da ist. Ich hatte ein, zwei Tage vorher so ein bisschen Grummeln, wo ich mir gedacht habe: Wissen die wirklich, dass es in Halle bei einem Regionalligist eklig werden kann? Und sie haben mir das Gefühl gegeben: Bleib ruhig, wir kriegen das schon hin. Waren auf den Punkt, auf die Minute da, war ein absolut souveränes Spiel. Ich bin dahingehend echt zufrieden über die Haltung, wie die Jungs es angenommen haben. Da bin ich auch echt zufrieden überhaupt, wie die Haltung ist. Weil natürlich Dinge verändert in allen täglichen Abläufen. Die Spieler müssen mehr Zeit hier verbringen, sie wollen auch mehr Zeit hier verbringen. Die Spielweise ist ein Stück weit anders. Und da bin ich sehr sehr zufrieden. Aber natürlich gibt es auch Verbesserungsthemen.“

... darüber, ob er nervös ist:

„Ich? Ne! Mein erstes Bundesligaspiel war 2007. Der Zirkus ist natürlich aus Trainersicht ein anderer, aber Bundesliga ist für mich jetzt kein Neuland. Ich habe das schon hoch, runter, rechts, links gespielt und mich viermal gedreht in der Bundesliga. Für einen kurzen Blick bin ich vielleicht ein junger Trainer. Ansonsten habe ich schon ein bisschen was gesehen in den letzten 20 Jahren.“

... ob er sich traut, in Freiburg mit zwei Stürmern zu spielen:

„Trauen tu‘ ich mich auch, mit fünf Stürmern zu spielen grundsätzlich. Da habe ich überhaupt kein Problem. Die Frage ist, was bildet das Spiel ab? Da wollen wir uns nicht in die Karten schauen lassen. Ich bin ja selber Stürmer gewesen, das heißt aber nicht, dass die Stürmer einen Riesenvorteil haben, aber ich sehe schon den Vorteil, die gegnerische Box immer wieder zu bearbeiten. Aber ob das dann zwei Stürmer sein müssen oder einer, werden wir situativ von Wochenende zu Wochenende entscheiden.“

... was der FCA im Vergleich zum Spiel gegen Halle anders machen muss:

„Viele Sachen müssen wir anders machen, weil Halle Regionalliga-Nordost spielt und Freiburg uns im wirtschaftlichen Bereich meilenweit voraus ist, im tabellarischen Bereich meilenweit voraus ist, von dem her ist es ja schon deshalb Gebot der Stunde, Sachen anzupassen. Wenn man sich die Daten anschaut, haben sie fast ein Drittel ihrer Tore durch Standards gemacht. Auch da müssen wir gewarnt sein. Hoffentlich auch einen sehr guten Schiedsrichter haben, der weiß, dass man bei Kleinigkeiten in gewissen Bereichen nicht unbedingt Freistoß pfeifen muss. Da hoffe ich auch auf ein gutes DFB-Schiedsrichterteam, wobei ich da keine großen Sorgen habe. Sie sind sehr gut in den intensiven Läufen. Sind da sehr diszipliniert und hungrig. Im Umschaltverhalten waren sie auf Platz eins. In vielen vielen Datenbereichen sind sie sehr weit vorne gewesen in der Liga. Es war kein Zufall, dass sie relativ weit oben angekommen sind. Von dem her müssen wir dementsprechend Sachen anpassen.“

... über die durchwachsene Bilanz des FCA in Freiburg:

„Ich bin schon sehr datenbasiert und datenaffin in allen Bereichen, was unser Spiel und was den Gegner angeht. Da versuchen wir natürlich, alles rauszuziehen. Die Statistiken sind nicht rosig die letzten Jahre. ich glaube, sehr sehr schlechte Bilanz für den FCA. Letzter Sieg 2014, glaube ich. Unsere Social-Media-Abteilung war da noch im Kindergarten, wenn ich mich so umschaue. Von dem her kann das einem natürlich Angst machen oder Anreiz sein – ich entscheide mich dann gerne für Anreiz, das 2025 anders zu machen. Aber es wird ein Brett, es wird ein Riesenbrett, Freiburg, für uns am ersten Spieltag. Also der DFL-Meister hat es gut gemeint mit uns.“

... über Mert Kömür:

„Mert kenne ich schon sehr sehr lange, nicht persönlich, habe aber seinen Weg verfolgt auch in der Jugend. Erstmal ist er ein Top-Junge, sehr sehr offen, sehr klar, immer ein Lachen. Es macht total Spaß, mit ihm zu arbeiten in allen Bereichen. Er hat richtig Bock, was zu lernen. Er schnappt sich auch mal proaktiv den Co-Trainer: ‚Zeig mir nochmal das!‘ Wir sind auch viel im individuellen Bereich im Austausch mit ihm, weil er kein 32-Jähriger ist und in dem Alter schon auch viel auf die Festplatte braucht. Ich nehme ihn super positiv wahr, bin überrascht wie gut er wirklich ist. Dahingehend auch nochmal von mir: Riesendank an unseren eigenen Stall. Er muss eine sehr gute Ausbildung die letzten Jahre genossen haben. Von dem her sind wir glücklich, dass wir Mert haben. Aber wie bei jedem jungen Spieler hat er noch sehr viel Arbeit vor sich.“