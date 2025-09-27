Icon Menü
Ex-FCA-Profi Niklas Dorsch: Das verbindet ihn mit Sandro Wagner

FC Augsburg

Niklas Dorsch vor Wiedersehen mit FCA: „Wollen es für Augsburg unangenehm machen"

Vor dem ersten Spiel gegen Augsburg seit seinem Wechsel wählt der 27-Jährige eine besondere Vorbereitung. Ein Tor verbindet ihn mit FCA-Trainer Sandro Wagner.
Von Florian Eisele
    •
    •
    •
    Niklas Dorsch ist im Gefüge von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt als Führungsspieler eingeplant. Gegen den FC Augsburg will der Tabellenletzte die ersten Saisonpunkte holen.
    Niklas Dorsch ist im Gefüge von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt als Führungsspieler eingeplant. Gegen den FC Augsburg will der Tabellenletzte die ersten Saisonpunkte holen. Foto: Harry Langer, dpa

    Vor dem Spiel seines 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag wird Niklas Dorsch eine besondere Vorbereitung wählen. Statt im normalen Schlafzimmer wird der 27-Jährige im Gästezimmer schlafen. Der Grund dafür heißt Nino Dorsch, kam am 24. Mai auf die Welt und meldet sich nachts gerne mal. Was vier Monate alte Babys eben so machen. Dorsch will das Wiedersehen mit dem FCA ausgeschlafen angehen: „Ich will zu 100 Prozent fit für dieses Spiel sein.“

