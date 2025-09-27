Niklas Dorsch vor Wiedersehen mit FCA: „Wollen es für Augsburg unangenehm machen"

Vor dem Spiel seines 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag wird Niklas Dorsch eine besondere Vorbereitung wählen. Statt im normalen Schlafzimmer wird der 27-Jährige im Gästezimmer schlafen. Der Grund dafür heißt Nino Dorsch, kam am 24. Mai auf die Welt und meldet sich nachts gerne mal. Was vier Monate alte Babys eben so machen. Dorsch will das Wiedersehen mit dem FCA ausgeschlafen angehen: „Ich will zu 100 Prozent fit für dieses Spiel sein.“

