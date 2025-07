Ex-FCA-Spieler Fredrik Jensen steht vor Wechsel nach Griechenland

Der Abschied war emotional. Fredrik Jensen stand auf dem Rasen der WWK-Arena, hielt Tochter Sienna auf dem Arm und ließ sich von Mitspieler Phillip Tietz trösten. Der letzte Spieltag der abgelaufenen Saison, das 1:2 gegen Union Berlin, war zugleich der letzte Spieltag im Trikot des FC Augsburg. Der Fußball-Bundesligist hatte den Vertrag mit dem 27-jährigen Finnen nicht mehr verlängert. 103 Spiele bestritt Jensen in der Liga für Augsburg – nicht unbedingt viel, wenn man bedenkt, dass er sieben Jahre beim FCA war. Wiederholt hatten den Offensivspieler Verletzungen zurückgeworfen. Der vornehmliche Grund dafür, dass der FCA keine Weiterbeschäftigung angestrebt hatte. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Jensen für seine Position zu selten an Toren beteiligt war (5 Tore/10 Vorlagen in der Liga).

Fredrik Jensen soll einen Dreijahresvertrag unterschreiben

Nun soll Jensen einen neuen Klub gefunden haben. Wie der Kicker berichtet, steht der Finne unmittelbar vor einem Engagement in Griechenland. So soll der Europapokal-Teilnehmer Aris Thessaloniki den Spieler verpflichten wollen. Jensen soll nach bestandenem Medizincheck einen Dreijahresvertrag unterschreiben und sogleich mit ins Trainingslager reisen. Bei Aris soll Jensen den langjährigen Bundesligaspieler Vladimir Darida ersetzen, der nach Vertragsende zurück nach Tschechien und Hladec Kralovec gewechselt ist.

2018 hatte der FCA auf den Jensen beim niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede entdeckt und ihn für die Ablösesumme von drei Millionen Euro in die Bundesliga geholt. Seine beste Phase erlebte er in der ersten Saison unter Trainer Jess Thorup. Der Däne setzte auf den Finnen, machte ihm zum Stammspieler. Im April stand Jensen kurzfristig vor einem Wechsel in die amerikanische Major League Soccer (MLS), St. Louis City stand mit Jensen in Verhandlungen. Der Spieler reiste in die USA – doch man wurde sich nicht einig. Mancher munkelte, Jensen hätte den Medizincheck nicht bestanden. In Griechenland könnte Jensen nun seine Karriere fortsetzen und sich für weitere Länderspiele empfehlen. Mitte Juni wirkte er beim 2:1 gegen Polen in der WM-Qualifikation mit.

Weiteres Talent aus Österreich soll zum FCA wechseln

Jensens ehemaliger Klub steht vor der Verpflichtung eines weiteren Talents aus Österreich. So soll der 16-jährige Amar Selimovic demnächst als Neuzugang präsentiert werden. Der Angreifer spielt derzeit noch in der Nachwuchsakademie von RB Salzburg. Der österreichische U-Nationalspieler hat seine Stärken im Dribbling, kann Spiele mit Einzelaktionen entscheiden. Sollte er zum FCA wechseln, würde er wohl zunächst in der Jugend zum Einsatz kommen. Zuvor hatte der Bundesligist bereits den 17-jährigen Abwehrspieler Oliver Sorg (SK Sturm Graz) in sein Nachwuchsleistungszentrum geholt.