Entlassen in Nürnberg: Der nächste Rückschlag für Markus Weinzierl

Weinzierl war auch in Augsburg eigentlich nach der ersten Hinrunde am Ende. Dann kam Reuter und hat in in die Spur gebracht. Gedankt hat ihm Weinzierl das nicht, denn er fühlte sich zu Höherem berufen. Mittlerweile sieht es so aus, dass auch der Erfolg Weinzierls beim FCA nur durch die Zusammenarbeit mit Reuter möglich war.

