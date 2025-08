Ex-FCA-Trainer Jess Thorup: „Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben“

Hallo Herr Thorup, es überrascht, dass wir uns zu diesem Interview in einem Lokal in der Augsburger Innenstadt treffen.

JESS THORUP: Meine Frau und ich haben uns entschieden, unsere Wohnung erst einmal nicht zu kündigen, sondern zu behalten. Wir waren viel im Urlaub, ich habe Abstand gewonnen. Jetzt warten wir erst einmal ab, was in den nächsten Wochen oder Monaten passiert. Im Fußball kann alles schnell gehen. Darum wollten wir jetzt nicht erst wieder zurück nach Kopenhagen, um dann wieder umzuziehen. Unsere Wohnung ist toll, Augsburg ist eine wunderschöne Stadt, wir fühlen uns hier wohl.

Wie sehen Ihre sportlichen Planungen aus?

THORUP: Es gibt viel Interesse. Das freut mich. Es gab auch schon Gespräche, aber es geht darum, dass ich mit meinem Berater zusammen das bestmögliche Projekt für mich finde.

Wenn Sie selbst entscheiden könnten, was würden Sie tun?

THORUP: Dann würde ich gerne in Deutschland und in der Bundesliga bleiben. Die letzten zwei Jahre in der Bundesliga waren sehr spannend für mich. Ich habe viel gelernt. Und ich weiß jetzt, ich kann in der Bundesliga etwas verändern, etwas gestalten.

Ich habe dem FCA geholfen, eine Struktur zu finden. Jess Thorup, Ex-FCA-Trainer

Wenn Sie ein Wort als Überschrift über Ihre zwei Jahre beim FCA finden müssten, wie lautet es?

THORUP: Dankbarkeit. Die Überschrift heißt Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass der Verein mir diese Möglichkeit gegeben hat, in der Bundesliga Trainer zu werden. Ich bin dankbar, dass die Fans, die ganze Stadt immer hinter dem Verein, der Mannschaft und damit ja auch hinter mir gestanden sind. Ich bin dankbar, mit so vielen kompetenten und freundlichen Menschen zusammengearbeitet zu haben. Für mich war es ein toller Schritt, in eine der Top-Drei-Ligen Europas gehen zu können. Ich habe gezeigt, dass ich mit meiner Mannschaft in der Bundesliga mitspielen kann. Ich habe dem FCA geholfen, eine Struktur zu finden und ein Fundament aufzubauen, das ihn auch in Zukunft trägt.

Icon vergrößern Jess Thorup war für die FCA-Fans immer nahbar. Sogar kurz vor dem Spiel. Foto: Ulrich Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jess Thorup war für die FCA-Fans immer nahbar. Sogar kurz vor dem Spiel. Foto: Ulrich Wagner

Aber ohne Sie…

THORUP: Der Verein hat entschieden, in eine andere Richtung zu gehen. So ist das. Das muss ich akzeptieren.

Waren Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden?

THORUP: Wenn man die Ergebnisse betrachtet, schon. Aber ich bin ehrgeizig, Ich will immer mehr. Vielleicht war auch mehr drin. Als ich zum FCA gekommen bin im Oktober 2023, war das oberste Ziel der Klassenerhalt. Am besten frühzeitig. Wenn das die Basis ist, denke ich, haben wir viel mehr erreicht.

Die Trennung kam für Jess Thorup überraschend

Kam die Trennung überraschend?

THORUP: Ja. Normalerweise merkt man, dass etwas nicht passt. Es fehlen die Ergebnisse, oder man fühlt, puh, es läuft nicht so. Aber das war überhaupt nicht mein Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg waren. Wir haben in den zwei Jahren viel gelernt und ich war 100 Prozent überzeugt, dass wir im dritten Jahr den nächsten Schritt gegangen wären. Ob das für die Top 10 oder die Europa League gereicht hätte, weiß ich nicht. Aber plötzlich wollte jemand in eine andere Richtung und dann muss man das akzeptieren. Da ist der Cheftrainer nur noch eine kleine Zeile.

Icon vergrößern FCA-Geschäftsführer Michael Ströll (links) sah keine gemeinsame Zukunft mehr mit Jess Thorup. Foto: Klaus Rainer Krieger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen FCA-Geschäftsführer Michael Ströll (links) sah keine gemeinsame Zukunft mehr mit Jess Thorup. Foto: Klaus Rainer Krieger

Es kristallisierten sich drei Kritikpunkte heraus. Die Jugend wurde zu wenig gefördert, viele sportliche Statistiken zeigten nach unten und es wurde zu destruktiv gespielt.

THORUP: Ich will jetzt eigentlich nicht in die Diskussion gehen…

Hätte ich Noki für Zesiger bringen sollen? Mit ihm waren wir acht Spiele ohne Gegentor geblieben. Jess Thorup, Ex-FCA-Trainer

Hätten sie Noahkai Banks und Mert Kömür mehr einsetzen müssen? Vor allem, nach dem der Klassenerhalt feststand?

THORUP: Vielleicht. Mir liegt die Jugend am Herzen. Ich denke schon, dass ich in Sachen Nachwuchs einiges angeschoben habe. Aber als Cheftrainer kann ich keine Geschenke verteilen. Ich bin für die ganze Mannschaft verantwortlich. Hätte ich Noki für Zesiger bringen sollen? Mit ihm waren wir acht Spiele ohne Gegentor geblieben. Oder für Gouweleeuw, den Kapitän? Oder für Matsima, der eine überragende Saison gespielt hat? Als Cheftrainer bin ich für die ganze Mannschaft verantwortlich. Und bei Mert? Er hat unter mir insgesamt 24 Bundesligaspiele absolviert. Und er hat die letzten drei Spiele von Anfang an gespielt.

Icon vergrößern Noahkai Banks hat unter Trainer Jess Thorup durchaus gespielt, den FCA-Verantwortlichen am Ende aber nicht oft genug. Foto: Klaus Rainer Krieger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noahkai Banks hat unter Trainer Jess Thorup durchaus gespielt, den FCA-Verantwortlichen am Ende aber nicht oft genug. Foto: Klaus Rainer Krieger

Was ist mit den sportlich relevanten Werten? Viele zeigten zuletzt nach unten. Der xG-Wert war der niedrigste der Liga zum Beispiel.

THORUP: Wenn man auf die Daten schaut, kommt es immer auf den Standpunkt an. Kein FCA-Trainer vor mir hatte in der Bundesliga einen besseren Punktedurchschnitt. 43 Punkte ist der höchste Wert der letzten zehn Saisons. Hätten wir das letzte Spiel gewonnen, wären wir in den Top-Ten gewesen. Wir hatten in der Rückrunde die beste Defensive der Liga, ist das schlecht oder gut? Wenn man etwas verändern will, dann findet man Statistiken, die das belegen oder untermauern. Ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht.

Und was sagen Sie zum Vorwurf der destruktiven Spielweise?

THORUP: Wir haben es probiert. Aber mit zwei Gegentoren pro Spiel wären wir wohl abgestiegen. Deshalb war für mich klar, wenn wir den Klassenerhalt erreichen wollen, dann müssen wir erst einmal die Defensive stabilisieren. Wir waren mit nur 18 Gegentoren in der Rückrunde die defensiv beste Mannschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, das war destruktiv. Man kann aber auch sagen, so haben wir die Klasse gehalten. Ich bin ein Trainer mit offensiven Mindset, aber an erster Stelle steht für mich, dem Verein zu helfen und das Bestmögliche aus dem Kader herauszuholen.

Aber mit ihrem Konzept haben Sie nicht überzeugen können, oder?

THORUP: Drei Tage vor meiner Entlassung habe ich mit Michael (Ströll) gesprochen. Er hat mir versucht zu erklären, was der Verein will, aber ich habe gesagt, er braucht es mir nicht zu erklären, wenn sie nicht mehr mit mir weiterarbeiten wollen. Es ist die Entscheidung des Vereins.

Ihr Vertrag hatte eine Abfindungsklausel.

THORUP: Ich finde, dass ist für beide Parteien gut so. Jetzt ist alles geklärt.

Ich hätte gerne weitergemacht Jess Thorup , Ex-FCA-Trainer

Der FCA ist gerade im Trainingslager. Fühlt sich das nicht komisch an?

THORUP: Natürlich. Anfang Juli war ich zum ersten Mal nach der Freistellung da, um mit Michael noch einmal zu sprechen, alles abzuwickeln und vor allem, um mich zu bedanken. Da war es schon schwierig. Alles war geplant, ich hätte gerne weitergemacht. Aber so ist Fußball. Und ich wünsche dem FCA alles Gute.