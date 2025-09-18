Sascha Mölders kann es noch: Er erzielt für den SV Mering II einen Viererpack

Paolo Maiolo, Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Pfersee, schwante Böses, als er am Sonntag die Aufstellung beim Auswärtsspiel beim SV Mering II sah. Da hatte es sich Ex-Bundesliga-Profi Sascha Mölders nicht nehmen lassen, zusammen mit seinem 25-jährigen Sohn Noah, der normalerweise im Bezirksligateam spielt, Mering II im Abstiegskampf zu unterstützen.

Sascha Mölders trainiert den SC Wiedenbrück

Normalerweise trainiert der 40-Jährige den West-Regionalligisten SC Wiedenbrück (bei Gütersloh), doch wenn er zu Hause ist, hilft er gerne aus. Mölders, der von Juli 2011 bis Januar 2016 für den FC Augsburg auf Torejagd ging und dabei das erste Bundesligator in der Geschichte des FCA erzielte, ist seit Januar Trainer in Wiedenbrück. Dort rettete er den Regionalligisten vor dem Abstieg. Seine Familie mit Frau Yvonne und den vier Kindern behielten allerdings ihren Lebensmittelpunkt in Mering (Lkr. Aichach-Friedberg). Mölders wurde zum Langstrecken-Pendler und wohl zum Kreisliga-Spieler mit der längsten Anreise zu den Punktspielen. Fast genauso weit hat es Lars Jaud vom Nord-Kreisligisten SSV Dillingen. Der 28-jährige Stürmer kommt aus Dillingen, lebt jetzt aber in Berlin und reist seit Anfang des Jahres zu jedem Spiel aus der Bundeshauptstadt an.

Vier Treffer in Folge für den SV Mering II zwischen der 26. und 41. Spielminute

Dass ihn das aber nicht vom Toreschießen abhält, zeigte er am Sonntag. Ehe sich Pfersee umsah, hatte Mölders mit vier Treffern (26./29./33./41.) in Folge, darunter einen direkt verwandelten Freistoß aus über 40 Metern, das Spiel entschieden. Maximilian Ebert (43.) gelang zwar noch vor dem Wechsel der Ehrentreffer für die Augsburger, doch Lukas Leitermeier (80.) markierte noch das 5:1. Mit der tatkräftigen Hilfe von Mölders und den wichtigen drei Punkten hat sich Mering II jetzt mit sieben Punkten aus acht Spielen als 14. etwas aus der direkten Abstiegszone entfernt.

Ärger nach der 1:3-Niederlage des SC Wiedenbrück beim Wuppertaler SV

Nicht ganz so gut lief es für Mölders in seinem Hauptberuf als Trainer des SC Wiedenbrück. Sein Team unterlag am Freitagabend beim Wuppertaler SV mit 1:3 (0:1). Nach dem Spiel war er mit der Leistung seiner Mannschaft gar nicht zufrieden, wie bei Reviersport zu lesen war. Kurios: wie der Mering II steht Wiedenbrück auf Tabellenplatz 14 und hat nach sieben Spieltagen mit sechs Zählern nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Nach der sportlichen Analyse richtete Mölders deutliche Worte in Richtung der sportlichen Leitung des Wuppertaler SV. „Ich bin normalerweise kein Mensch, der über so etwas redet. Ich bin vom alten Schlag und zu meiner aktiven Zeit als Fußballer ging es richtig zur Sache und das war auch schön. Aber was der Sportliche Leiter (Gaetano Manno, Anm. d. Red.) hier abgezogen hat, ist unter aller Kanone“, machte der 40-Jährige seinem Ärger Luft. Mölders weiter: „Dass unsere Spieler von A bis Z beleidigt werden, habe ich ehrlich gesagt in dieser Form im Fußball noch nie erlebt. […] Das gehört sich einfach nicht und ich will die Worte nicht wiederholen, denn das verbietet mir wahrscheinlich meine Familie. Ich bin sehr sauer darüber, und das hatten wir in der letzten Saison hier auch schon. Das ist unschön, so etwas macht man nicht. Wenn das einer von uns gemacht hätte, egal ob Spieler oder Staffmitglied, dann würde es richtig Ärger geben.“ Der war dann am Sonntag nach der Gala-Vorstellung sicher verflogen.

TSV Pfersee kann Sascha Mölders nicht stoppen

Beim TSV Pfersee war Trainer Maiolo hin- und hergerissen. Mit der Einstellung seiner Mannschaft war er zufrieden. „Die geben alles.“ Was ihn aber störte, waren die aus seiner Sicht dilettantischen Fehler in der Abwehr und die katastrophale Chancenverwertung im Sturm. „Wenn man Sascha am und im Strafraum gewähren lässt, dann ist er nicht zu stoppen. Und vorn haben etliche klare Möglichkeiten einfach liegen lassen. Sascha hat zu mir nach dem Spiel gesagt, es hätte zur Halbzeit 4:4 oder 5:4 für uns stehen müssen. Die Einstellung hat bei uns gestimmt, aber das eine deftige Klatsche.“ Der TSV Pfersee rangiert nun mit zehn Zählern im Mittelfeld. „Für uns zählt in dieser Saison nur der Klassenerhalt“, sagt Maiolo. Darum soll am Wochenende gegen den DJK Lechhausen wieder drei Punkte her.

Kellerduell: SC Wiedenbrück spielt am Dienstag gegen VfL Bochum II

Die könnte Sascha Mölders auch mit dem SC Wiedenbrück gut gebrauchen. Im Abstiegskampf erwartet Wiedenbrück heute Abend (19.30 Uhr) Nachzügler VfL Bochum II (fünf Punkte), am Samstag geht es dann zu Borussia Mönchengladbach II. Mering II spielt übrigens am Sonntag bei Türkgücü Königsbrunn. Von Wiedenbrück nach Mering (600 Kilometer Entfernung) sind es mit dem Auto sechs Stunden. Ohne Auslaufen am Sonntag könnte es reichen.