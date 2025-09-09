Icon Menü
Fabian Rieder: Der teuerste FCA-Neuzugang und sein Weg zurück in die Bundesliga

FC Augsburg

Warum Fabian Rieder beim FCA gleich im Mittelpunkt steht

Der Schweizer Nationalspieler ist der teuerste Neuzugang des FC Augsburg in diesem Sommer. Trainer Sandro Wagner hat eine klare Rolle für den Mittelfeldspieler.
Von Marco Scheinhof
    Fabian Rieder (links, hier gegen Maximilian Mittelstädt) soll das Mittefeld des FC Augsburg verstärken.
    Fabian Rieder (links, hier gegen Maximilian Mittelstädt) soll das Mittefeld des FC Augsburg verstärken. Foto: Federico Gambarini, dpa

    Fehlende Kreativität kann man dem FC Augsburg nicht vorwerfen. Zumindest nicht, wenn es um die hauseigenen Beiträge in den sozialen Medien geht. Immer wieder fallen die Macher durch außergewöhnliche Ideen für ihre Videos auf. Zuletzt bei Fabian Rieder.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Herbert Langenmair

    Hallo Herr Zuber Bei dem fehlenden Neuner gebe ich Ihnen recht. Bei dem offensiven Mittelfeld tun mir die Abwehrspieler jetzt schon leid, wenn wenn wir wegen der fehlenden Absicherung einen Konter nach dem anderen einfangen.

    Reinhard Zuber

    Hhmmm, der Fabian als 6er, Mert als 8er und Alexis als 10er ... das wäre mal ein Mittelfeld das potentiell offensive Power entwickeln könnte. Fehlt halt noch ein zuverlässig treffender 9er - dann könnte es mit den Plätzen 5-7 klappen. (Achtung: den Konjunktiv beachten!)

