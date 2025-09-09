Warum Fabian Rieder beim FCA gleich im Mittelpunkt steht

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Hhmmm, der Fabian als 6er, Mert als 8er und Alexis als 10er ... das wäre mal ein Mittelfeld das potentiell offensive Power entwickeln könnte. Fehlt halt noch ein zuverlässig treffender 9er - dann könnte es mit den Plätzen 5-7 klappen. (Achtung: den Konjunktiv beachten!)

Hallo Herr Zuber Bei dem fehlenden Neuner gebe ich Ihnen recht. Bei dem offensiven Mittelfeld tun mir die Abwehrspieler jetzt schon leid, wenn wenn wir wegen der fehlenden Absicherung einen Konter nach dem anderen einfangen.

