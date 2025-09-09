Warum Fabian Rieder beim FCA gleich im Mittelpunkt steht

Fehlende Kreativität kann man dem FC Augsburg nicht vorwerfen. Zumindest nicht, wenn es um die hauseigenen Beiträge in den sozialen Medien geht. Immer wieder fallen die Macher durch außergewöhnliche Ideen für ihre Videos auf. Zuletzt bei Fabian Rieder.
FC Augsburg
Hallo Herr Zuber Bei dem fehlenden Neuner gebe ich Ihnen recht. Bei dem offensiven Mittelfeld tun mir die Abwehrspieler jetzt schon leid, wenn wenn wir wegen der fehlenden Absicherung einen Konter nach dem anderen einfangen.
Hhmmm, der Fabian als 6er, Mert als 8er und Alexis als 10er ... das wäre mal ein Mittelfeld das potentiell offensive Power entwickeln könnte. Fehlt halt noch ein zuverlässig treffender 9er - dann könnte es mit den Plätzen 5-7 klappen. (Achtung: den Konjunktiv beachten!)
