Fabian Rieder: Toller Debüt-Treffer und klare Ansagen nach der Niederlage des FC Augsburg

FC Augsburg

Fabian Rieder feiert einen beinahe perfekten Einstand

Der Schweizer erzielt in seinem ersten Spiel für den FCA sein Premierentor. Die Niederlage beim FC St. Pauli ärgert ihn. Warum es aus seiner Sicht zum 1:2 kam.
Von Marco Scheinhof
    Fabian Rieder traf beim FC St. Pauli, der FC Augsburg verlor dennoch mit 1:2.
    Fabian Rieder traf beim FC St. Pauli, der FC Augsburg verlor dennoch mit 1:2. Foto: Kolbert-Press

    Fabian Rieder hatte es frühzeitig gewusst. Zwei Tage vor dem Spiel beim FC St. Pauli hatte ihm Sandro Wagner mitgeteilt, was sein Plan mit dem Neuzugang sei. Startelf nach nur drei Trainingseinheiten. Weil der Trainer des FC Augsburg von Rieders Qualitäten überzeugt ist. „Er passt perfekt zu unserem Spielstil“, sagte Wagner am Sonntagabend nach der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli.

