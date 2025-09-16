Fabian Rieder feiert einen beinahe perfekten Einstand

Fabian Rieder hatte es frühzeitig gewusst. Zwei Tage vor dem Spiel beim FC St. Pauli hatte ihm Sandro Wagner mitgeteilt, was sein Plan mit dem Neuzugang sei. Startelf nach nur drei Trainingseinheiten. Weil der Trainer des FC Augsburg von Rieders Qualitäten überzeugt ist. „Er passt perfekt zu unserem Spielstil“, sagte Wagner am Sonntagabend nach der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli.

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC St. Pauli Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis