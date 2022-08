FC Augsburg

0:4 im ersten Spiel: So reagieren die FCA-Spieler auf den Fehlstart

Plus Bei den Augsburger Spielern herrschte nach dem 0:4 gegen Freiburg Ernüchterung. Felix Uduokhai will aber nicht nach einem Spiel gleich alles schlechtreden.

Von Marco Scheinhof

Eine sofortige Analyse fällt oftmals schwer. Erst recht nach einer Enttäuschung. So wollte sich Florian Niederlechner am Samstagnachmittag nach dem 0:4 seines FC Augsburg gegen den SC Freiburg nicht äußern. Sonst immer, heute bitte nicht, meinte er kurz und verschwand in der Kabine. Wer weiß, was ihm sonst rausgerutscht wäre. Niederlechner hatte mehrfachen Grund für Frust. Zum einen die klare Auftaktniederlage, zum anderen seine persönliche Situation. Er hatte fest mit einem Startelfeinsatz gerechnet, musste zunächst aber auf die Ersatzbank. Er erlebte von draußen die bitteren Minuten mit den entscheidenden Treffern kurz nach der Pause mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

