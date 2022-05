Trotz Niederlage gegen Köln: FCA steht kurz vor dem Klassenerhalt

Gegen den 1. FC Köln kassiert der FC Augsburg ein deutliches 1:4. Weil aber die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht gewinnen, wird der FCA wohl auch in der nächsten Saison in der ersten Liga antreten.

Jubel wollte nach dem Schlusspfiff nicht ausbrechen in der Augsburger Arena. Der FC Augsburg verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Theoretisch kann der VfB Stuttgart noch an den Augsburgern in der Ligaendtabelle vorbeiziehen, allerdings treffen die Stuttgarter noch auf den FC Bayern München und den 1. FC Köln. Augsburg hätte ein Punkt für den endgültigen Ligaverbleib genügt, doch die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl unterlag deutlich und verdient gegen den 1. FC Köln mit 1:4 (0:2). Sechs Punkte beträgt der Vorsprung des FCA auf den Relegationsrang vor den abschließenden Spielen gegen RB Leipzig und Greuther Fürth.

Weinzierl blieb seiner Linie treu, stellte seine Startelf nach dem Leistungsprinzip auf. Entsprechend vertraute er jener Elf, die zuletzt gegen Bochum überzeugt hatte. Im Mittelfeld begann erneut Carlos Gruezo, obwohl Arne Maier einsatzfähig war. Gegner Köln rettete sich in der vergangenen Saison über die Relegation, unter Trainer Steffen Baumgart träumt der Effzeh von einer Teilnahme am Europapokal. Entsprechend engagiert gingen die Kölner von Beginn an zu Werke. Aber auch die Augsburger, die mit bei eigenem Erfolg von den Ergebnissen anderer Teams unabhängig waren. Ein Schuss von Ruben Vargas wurde in letzter Sekunde geblockt (2.), dem Kopfball von Michael Gregoritsch fehlte Wucht und Präzision (6.).

Wesentlich zielstrebiger agierten die Kölner in den ersten Minuten. Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten sorgten die Gäste für Ernüchterung unter den FCA-Fans, während der zahlreiche Kölner Anhang vom Europapokal sang. Vor dem 0:1 konterten die Gäste und kombinierten sich bis vors Augsburger Tor, Jan Uwe Thielmann versenkte den Ball letztlich (12.). Die Augsburger hatten sich noch nicht geschüttelt, da lag der Ball zum 0:2 im Netz. Nach einem Einwurf legte Thielmann per Kopf für Mark Uth auf, der technisch anspruchsvoll mithilfe des Innenpfostens traf (15.). Nur der Fahrlässigkeit von Anthony Modeste war zu verdanken, dass wenig später nicht der nächste Gegentreffer zu beklagen war (21.). Modeste ließ zudem gleich noch eine Großchance liegen (26.).

Iago verletzte sich bei dem Spiel gegen Köln. Foto: Peter Schatz

Der Blick der Augsburger ist auf das Geschehen in Bielefeld und Stuttgart gerichtet

Längst hatte die Kölner die Kontrolle übernommen, während die Augsburger Lösungen suchten, um den Schockzustand zu verlassen. Balleroberungen und Umschaltspiel setzten sie dem Kölner Übergewicht entgegen. Michael Gregoritsch sorgte für einen Moment der Entlastung und hätte beinahe den Anschlusstreffer erzielt, als er den Ball rechts neben den Pfosten setzte (30.). Noch näher kam Iago einem FCA-Treffer, als er nach einer Flanke von André Hahn den Ball ans Außennetz schoss (35.). Zumindest gestaltete der FCA die Begegnung nun offener, doch die beiden Gegentreffer wirkten nach. Weil Wolfsburg gegen Stuttgart führte sowie Bielefeld und Berlin torlos spielten, hatte der FCA zur Pause die Liga gehalten.

Die Verteidigung des FC Augsburg hatte bei der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln Schwächen. Foto: Jan Huebner/Eduard Martin, dpa

Zufrieden konnte Trainer Weinzierl aber nicht sein, eine eigene Niederlage sollte die Freude über den Klassenerhalt nicht trüben. Doch die Partie blieb für den FCA ein schwieriges Unterfangen. Hinzu kam die Verletzung von Iago, der sich nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit Mitspieler Reece Oxford schwerer am linken Knie verletzte. Felix Uduokhai kam für den Brasilianer als Linksverteidiger in die Partie. Die Kölner agierten weiterhin souverän, der agile Thielmann hätte beinahe Treffer drei vorbereitet (58.). Mit den Einwechslungen von Florian Niederlechner und Arne Maier wollte Weinzierl seinem Team neue Impulse geben - stattdessen entschied Köln die Partie endgültig. Modeste war erst von Jeffrey Gouweleeuw gefoult worden, verwandelte dann selbst den Strafstoß zum 3:0 (62.).

Spätestens jetzt forderte das Geschehen in Bielefeld und Stuttgart die volle Aufmerksamkeit des Augsburger Anhangs. Selbst würde man den Klassenerhalt nicht mehr perfekt machen. Weil Stuttgart gegen Wolfsburg noch ausglich, kann der Klub theoretisch noch an Augsburg vorbeiziehen. Stuttgart müsste sechs Punkte und fünf Treffer in der Tordifferenz aufholen. Der Treffer von Niederlechner zum 1:3 (73.) belebte zwar kurzfristig nochmals die Ränge, doch Köln erstickte Hoffnungen auf Zählbares durch Modeste und dessen zweiten Treffer zum 4:1 (77.) wenige Minuten später.

FC Augsburg Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago (49. Uduokhai) - Gruezo (61. Maier), Dorsch - Caligiuri (78. Finnbogason), Vargas - Hahn (61. Niederlechner), Gregoritsch

Tore 0:1 Thielmann (12.), 0:2 Uth (15.), 0:3 Modeste (62./FE), 1:3 Niederlechner (73.), 1:4 Modeste (77.) Schiedsrichter Schröder (Hannover) Zuschauer 29511