"Ab unter die Dusche": Ex-FCA-Stürmer Julian Schieber bringt Ballermann-Hit raus

Julian Schieber beendete vor zwei Jahren beim FCA seine Karriere. Nun bringt er seinen ersten Schlagersong heraus. Im Video ist ein Ex-FCA-Mitspieler zu sehen.

Die ganz großen sportlichen Fußstapfen hat Julian Schieber beim FC Augsburg nicht hinterlassen: Von 2018 bis 2021 stand der Stürmer beim FCA unter Vertrag. Auch aufgrund von hartnäckigen Verletzungen machte er in diesen drei Jahren aber nur zwölf Spiele, wurde in seinem letzten Vertragsjahr gar nicht mehr berücksichtigt. Mittlerweile ist Schieber Trainer der A-Jugend des Regionalligisten Sonnenhof Großaspach – das alleine scheint ihn aber nicht auszufüllen. Kürzlich brachte der 34-Jährige sein erstes Lied raus: Der Song heißt "Ab unter die Dusche" und dürfte wohl alle Bedingungen erfüllen, die man gemeinhin an einen Ballermann-Hit stellt.

Die da wären: ein eingängiger Beat, ein recht simpler Text und ein Refrain, der sich auch nach mehreren Kaltgetränken noch mitgrölen lässt. Durchgehendes Thema ist die Rolle des Schiedsrichters, der einen Spieler vom Feld und damit unter die Dusche schicken muss, weil dieser sich etwas zuschulden hat kommen lassen. Passend dazu sind im Video "Schieber, Schieber"-Sprechchöre zu hören, mit denen in Fußball-Stadien für gewöhnlich der Schiedsrichter beschimpft wird – oder eben der Schieber selbst angefeuert werden könnte. "Ich wollte aus diesen Rufen schon immer etwas machen", sagte der Ex-Profi der Bild.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gesangliche Hilfe bekommt Schieber von einem Ex-Spieler des FV Illertissen

Das ist jetzt geschehen. Zusammen mit seinem Freund Max Horst, der unter dem Künstlernamen DJ-XAM als Musiker arbeitet, nahm Schieber das Lied auf. Gesangliche Unterstützung kommt von Philip Roller, der ehemals für Ulm und Illertissen (2013/14) spielte und zwölf Länderspiele für Thailand bestritt. Schieber selbst tritt in dem Video, das im Stadion in Großaspach aufgenommen wurde, als Referee auf und singt: "Ab mit dir unter die Dusche! Bleib doch fair, das war gemein." Alle Töne trifft der Ex-Kicker nicht, bei einem Ballermann-Hit darf es ja aber auch ein bisschen schief sein.

In dem Video sind Freunde und Verwandte der Neu-Musiker zu sehen – ebenso wie Trikots aller Vereine, für die Schieber auflief: Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Hertha und eben Augsburg. Mit dem BVB stand der Stürmer sogar 2013 im Finale der Champions League.

Fabian Giefer spielte bis 2020 für den FCA. Foto: Ulrich Wagner

Ex-FCA-Torwart Fabian Giefer ist in dem Video zu sehen

Mit Fabian Giefer wirkt sogar ein ehemaliger Mitspieler Schiebers beim FCA in dem Video mit. Der Torwart, der nach seiner Zeit in Augsburg (2017–2020) noch ein Jahr bei den Würzburger Kickers spielte und seit 2021 vereinslos ist, stellt zuerst einen Fan mit Pyrofackel dar, bevor er in einer Spielszene als Keeper zu sehen ist. Passend zur Textzeile: "Und dann kam dieser Moment, in dem die Hütte hier brennt, weil unser Stürmer nie verkackt. Ja Mann, der Ball liegt perfekt, dann tritt der Torwart ihn weg, das ganze Stadion geht ab." Auch Ex-Löwen-Profi Timo Gebhart ist zu sehen: Der gebürtige Memminger spielt einen Türsteher. Wenn es nach Schieber geht, soll "Ab unter die Dusche" den Beginn des zweiten Karrierewegs markieren – von der Bundesliga an den Ballermann, sozusagen.

Lesen Sie dazu auch