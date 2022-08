Lasse Günther verlässt den FC Augsburg vorübergehend

Der FC Augsburg vermeldet einen Abgang – auf Zeit: Außenbahnspieler Lasse Günther wechselt auf Leihbasis zum Zweitligisten Regensburg.

Der FC Augsburg verkleinert seinen Kader: Wie der Bundesligist mitteilt, wird Außenbahnspieler Lasse Günther bis zum Ende der Saison an Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg ausgeliehen. Hinter dem 19-Jährigen liegt keine leichte Zeit: In der vergangenen Saison kam er nur auf sieben Pflichtspieleinsätze für Augsburg, nun verpasste er wegen einer Verletzung, die er sich im Testspiel gegen den SV Sandhausen zugezogen hatte, die größten Teile der Saisonvorbereitung und konnte nicht mit dem Team trainierem.

In der Oberpfalz soll Günther, von dessen Fähigkeiten die Verantwortlichen beim FC Augsburg überzeugt sind, nun die dringend nötige Spielpraxis sammeln. Der Transfer hatte sich bereits angedeutet. Beim FCA besitzt der gebürtige Münchner noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

FCA-Talent Lasse Günther erhofft sich Spielpraxis in Regensburg

Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport des FCA sagt zu dem Transfer: "Für einen jungen Spieler wie Lasse ist Spielpraxis auf hohem Niveau für die Entwicklung besonders wichtig." Deswegen sei die Leihe nach Regensburg ein optimaler Schritt, um sich durch viel Spielpraxis sportlich weiterzuentwickeln.

Günther erhofft sich von dem Leihgeschäft einen wichtigen Schritt in seiner Karriere: "Ich freue mich auf die kommenden Monate in Regensburg, denn als junger Spieler möchte ich so viele Spiele wie möglich machen. Ich bin überzeugt, dass ich bei einem ambitionierten Verein in der zweiten Liga sehr viel lernen kann, um danach meinem Ziel, in der Bundesliga Stammspieler zu werden, näherzukommen."

29 Bilder Das ist der Kader des FC Augsburg für die Saison 2022/23 Foto: FCA

In Regensburg freut man sich über den Deal, wie Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer Pressemitteilung sagt: "Wir kennen Lasse schon länger und haben seinen Weg verfolgt." Der 19-Jährige sei ein starker Sprinter, mit Zug nach vorne und guter Flanke. "Auf der linken Seite kann er sowohl in der Viererkette, aber auch eine Position davor agieren. Er ist ein junger talentierter Spieler der unser Anforderungsprofil sehr gut erfüllt." (AZ)

