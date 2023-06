Abschiedsspiel von Daniel Baier ist terminiert: Alles zu Termin, Preisen, Teams

Die FCA-Legende bekommt ihr Abschiedsspiel: Daniel Baier wird im September im großen Rahmen in der WWK Arena verabschiedet. Was Fans dazu wissen müssen.

Die Ankündigung gab es schon lange, nun steht der Termin fest. Der FCA verabschiedet Daniel Baier, seinen langjährigen Kapitän und Rekordspieler in der Bundesliga, mit einem Abschiedsspiel. Am Samstagnachmittag, 9. September, soll das Fußballfest in der Augsburger Arena stattfinden. Dabei wird ein Team der Aufstiegsmannschaft von 2011 gegen eine Auswahl der Mannschaft antreten, die erstmals in der Geschichte des FCA in der Europa League in der Saison 2015/16 an den Start ging.

Daniel Baier wird in der Pressemitteilung des FCA wie folgt zitiert: "Dieses Spiel hat einen besonderen Reiz, denn in mehr als zehn Jahren beim FC Augsburg durfte ich unglaubliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Bundesliga und die erstmalige Qualifikation für die Europa League bleiben unvergessen und gehören zu den absoluten Highlights meiner Karriere. Es ist schön, dass dies nun auch im Abschiedsspiel eine Rolle spielt."

Die Fans werden FCA-Legenden wie Verhaegh, Bobadilla und Werner wiedersehen

Für die Fans wird es somit nicht nur zum Wiedersehen mit dem ehemaligen FCA-Kapitän, sondern auch mit weiteren Ex-Spielern wie Paul Verhaegh, Halil Altintop, Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Tobias Werner und Raúl Bobadilla kommen. "Ich freue mich riesig darauf, noch einmal mit den alten Weggefährten auf dem Platz zu stehen und mich von den FCA-Fans gebührend zu verabschieden", sagt Daniel Baier dazu.

Stefan Reuter, Sportgeschäftsführer des FCA: "Die WWK Arena und diese beiden Teams werden ein würdiger Rahmen für das Abschiedsspiel von Daniel Baier. Wir freuen uns, dass wir nun einen passenden Termin finden konnten." Baier ist in vielerlei Hinsicht "Mr. FCA": Der Profi kam zur Saison 2008/09 zunächst auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum FCA und wurde im Januar 2010 fest verpflichtet. Im rot-grün-weißen Trikot feierte der Mittelfeldspieler 2011 den Aufstieg in die Bundesliga und blieb daraufhin zehn Jahre lang eine zentrale Säule in der Mannschaft der Fuggerstädter, die er ab der Saison 2017/18 als Kapitän aufs Feld führte. 2020 beendete der heute 39-Jährige seine Karriere als Rekord-Bundesligaspieler des FCA. Den FCA verließ er im Sommer 2022 endgültig: Zunächst ging es als Scout zum VfL Wolfsburg, heute arbeitet er in der Jugendabteilung des FC Bayern München.

Der FC Augsburg informiert über den Vorverkaufsstart

In Anlehnung an das Gründungsjahr des FC Augsburg kostet ein Sitzplatzticket für dieses Spiel genau 19,07 Euro. Stehplatzkarten können entsprechend Baiers langjähriger Rückennummer für 10 Euro erworben werden. Über den Start des Vorverkaufs wird der FCA rechtzeitig informieren. (AZ)

