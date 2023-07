FCA-Ticker: Hier gibt es alle News zum FC Augsburg

Transfers, News, Personalien: Wer sich über den FC Augsburg informieren will, ist hier genau richtig. In aller Kürze gibt es hier das schnelle FCA-Update.

Welche Neuigkeiten gibt es beim FC Augsburg? Was ist los auf dem Platz, aber auch abseits davon? Ob Training, Transfer oder Trikots: In unserem FCA-Ticker halten unsere Sportredakteure Sie auf dem Laufenden über alles, was beim FCA los ist. Neben aktuellen Transfers informieren wir hier über Neuigkeiten vom Training, Gerüchte über Neuzugänge und alles rund um die Spiele der Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen.

Für den FC Augsburg geht es in der aktuellen Saison natürlich wie in jeder Spielzeit darum, erstmal die Klasse zu halten. Ein erklärtes Ziel für das Team rund um Maaßen ist es aber auch, die Zuschauer die Region Augsburg emotional an den Verein zu binden. Das klappt am besten mit Siegen und tollem Fußball. Maaßens Zielsetzung ist klar: Mit einem attraktivem, mutigen Stil soll das Publikum begeistert werden. Das klappte in der ersten Spielzeit unter dem Coach teilweise, aber nicht immer.

FC Augsburg News aktuell: Live-Ticker zu Spielern, Transfermarkt und Gerüchten

Neben begeisternden Siegen den FC Bayern gab es auch herbe Niederlagen. Maaßen und der FCA wirkten in ihrer Premierensaison noch auf der Suche nach der richtigen Mischung. Die neuen Spieler sollen dem Trainer dabei helfen, seine Idee von Fußball umzusetzen. Eine Übersicht des aktuellen Kaders des FC Augsburg finden Sie hier in unserer Bildergalerie.

Wer will, bekommt bei uns den FC Augsburg auch auf die Ohren. In unserem FCA-Podcast "Viererkette" besprechen unsere Redakteure die aktuelle Lage beim Bundesligisten. Mal humorvoll, mal ernst tauschen sich Robert Götz, Marco Scheinhof, Johannes Graf und Florian Eisele über Tore, Trainer und Transfers, aber auch über Nullnummern, Niederlagen und Nebensächlichkeiten aus. Sprechen werden sie auch in der kommenden Spielzeit. Und um zuzuhören, reicht weiterhin ein Smartphone aus.

Wie bei anderen Podcast-Formaten der Augsburger Allgemeinen erwarten Sie unterhaltsame Gespräche, bewegende Geschichten und Hintergründiges. Den FCA-Podcast finden Sie im Online-Angebot und bei allen gängigen Plattformen und Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder Podimo.

