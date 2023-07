FC Augsburg

Als 27.000 FCA-Fans trauerten – und nur einer sich freute

Plus Am 4. Juni 2005 verspielte der FCA mit einem 1:2 gegen den Jahn Regensburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Was Mario Basler damals für eine Rolle spielte.

Eigentlich war an diesem 4. Juni 2005 alles für ein rauschendes Fußballfest im Augsburger Rosenaustadion gerichtet. Ein Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg am 34. und letzten Spieltag fehlte dem Regionalligisten FC Augsburg noch, um nach 23 Jahren endlich der Fußball-Diaspora zu entrinnen und wieder in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Die Rosenau war seit langem mal wieder ausverkauft. 90 Minuten später setzte sich ein gewaltiger Trauerzug in Bewegung. Der FCA hatte einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben und 1:2 (0:0) verloren.

Aus, vorbei – anstatt hinter der Haupttribüne, wo alles schon vorbereitet war, mit den Spielern zu feiern, verließen 27.000 Menschen mit einer gespenstischen Stille das Stadion. Kaum ein Wort war zu hören, aber viele Tränen zu sehen. Die FCA-Fans standen unter Schock. 1:0 hatte der FCA durch ein Freistoß-Tor von Sascha Benda (63.) bis in die Schlussphase geführt, ehe der Ex-Augsburger Grover Gibson mit seinem Ausgleich (86.) und Jan Hoffmann mit dem 1:2 in der Nachspielzeit den großen Traum 2. Bundesliga wie eine Seifenblase platzen ließen.

