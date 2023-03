FC Augsburg

16:54 Uhr

Am Samstag beim FCA: Was Werder Bremen so stark macht

Plus Das Sturm-Duo Ducksch und Füllkrug ist beim Aufsteiger Werder Bremen ein Garant für Punkte. Aber die gesamte Mannschaft ist unter Ole Werner nach dem Aufstieg sehr gefestigt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Reden will darüber eigentlich keiner mehr. Kein Augsburger, aber auch kein Bremer. Dabei war es ein besonderes Aufeinandertreffen im September vergangenen Jahres. Es war ein Freitagabend, einer, den die Augsburger ohnehin mögen, weil sie an diesem Termin häufig erfolgreich sind. 1:0 gewannen sie damals in Bremen, was in vielerlei Hinsicht bemerkenswert war. Trainer Enrico Maaßen hatte erstmals auf eine kraftvolle Offensive gesetzt, was sich in der Aufstellung von Mergim Berisha, Ermedin Demirovic, Florian Niederlechner und André Hahn ausdrückte. Nur zwei dieser Spieler stehen ihm auch am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel zur Verfügung. Niederlechner ist nach Berlin gewechselt, Hahn verletzt. Offensiv wird Maaßen das erneut richtungsweisende Duell dennoch angehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen