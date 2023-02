FC Augsburg

Am Samstag geht es gegen Mainz: Hält der Höhenflug des FCA an?

Plus Starke Leistungen und zwei Siege sorgen für eine gute Stimmung in diesem Jahr beim FC Augsburg. Am Samstag wartet in Mainz allerdings eine schwere Aufgabe.

Von Marco Scheinhof

Kelvin Yeboah schüttelte den Kopf. "Puh, ist das kalt", sagte er, "zu kalt." Yeboah lachte und fuhr mit dem Fahrrad davon. Die erste Trainingseinheit des Tages war da gerade vorbei, am Nachmittag bat Trainer Enrico Maaßen seine Spieler noch einmal aufs Feld. Bei strahlendem Sonnenschein zwar, aber eben auch bei kalten Temperaturen.

