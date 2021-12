FC Augsburg

11:41 Uhr

Analyse zur Transferphase: Hier hat der FCA-Kader Nachholbedarf

Plus In der Hinrunde der Bundesliga plagen den FC Augsburg Personalprobleme. Ab Januar ist das Transferfenster geöffnet. Wir analysieren, wo der FCA Verstärkung nötig hat.

Von Johannes Graf

Eine durchwachsene Hinrunde in der Fußball-Bundesliga liegt hinter dem FC Augsburg. Mit 18 Punkten hat der Klub am letzten Spieltag der ersten Saisonhälfte den Relegationsplatz gegen den Abstieg verlassen. Dass die Leistungen derart schwankten, dafür war teils das Personal verantwortlich. Beziehungsweise, dass nie alle Stammkräfte zur Verfügung standen. Deutlich zeigte sich: Das Gefälle im Kader ist groß. Der FCA verfügt über eine ansprechende erste Elf, die Ersatz- und Ergänzungsspieler hingegen überzeugten selten. Eine Bestandsaufnahme, in welchen Mannschaftsteilen sich der Bundesligist in der Winter-Transferphase verstärken sollte.

