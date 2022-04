André Hahn spielt weiter für FC Augsburg

Plus Stürmer André Hahn wird auch in der kommenden Saison für den FC Augsburg spielen. Denn mit dem Spiel beim VfL Bochum hat sich der Vertrag des 31-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Hahn diesen Sachverhalt. „Ich hatte eine Klausel im Vertrag, die besagt, wenn ich eine gewisse Anzahl von Spielen innerhalb der vier Jahre mache, wird der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Das habe ich mit dem Spiel gegen Bochum geschafft und ich bin glücklich noch ein weiteres Jahr hier beim FCA spielen zu können.“