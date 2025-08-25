Der FCA holt Anton Kade aus der Schweiz

In einer Woche schließt das Transferfenster, der FC Augsburg hat am Montag noch einmal zugeschlagen. Wie erwartet, verpflichtete der Fußball-Bundesligist Anton Kade vom FC Basel. Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Die Ablösesumme soll bei 2,25 Millionen Euro plus möglichen 250.000 Euro Boni liegen.

„Mit Anton Kade gewinnen wir einen Spieler, der hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt bereits in seinem jungen Alter von 21 Jahren die Erfahrung aus über 100 Pflichtspielen für Basel mit. Mit seinen Stärken fügt er unserem Kader eine wertvolle Komponente hinzu“, sagt FCA-Sportdirektor Benjamin Weber. Die Augsburger waren am Samstag mit einem 3:1-Erfolg in Freiburg in die neue Saison gestartet.

Kade, der in Berlin geboren ist und bei Hertha BSC ausgebildet wurde, absolvierte für den Haupstadtklub in der Saison 21/22 bereits vier Bundesligaspiele, ehe er 2022 zum FC Basel wechselte. Für die Schweizer bestritt er 107 Pflichtspiele, wurde Schweizer Meister und Cup-Sieger. Kade kann auf beiden Seiten sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden.

FC Augsburg: Kade wird die Rückennummer 30 tragen

Kade jedenfalls freut sich über die Rückkehr nach Deutschland. „Die Zeit in Basel war für mich eine wertvolle Erfahrung, doch ich sehe den FCA als perfekten nächsten Schritt für meine persönliche Weiterentwicklung. Die Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt. Mein Ziel ist es, mich schnell einzugewöhnen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen“, so Anton Kade. Der 21-Jährige wird in Augsburg die Rückennummer 30 tragen.

Der gebürtige Berliner ist für einige FCA-Fans kein Unbekannter. Er sorgte schon bei der U19-Halbfinalserie im Mai 2022 gegen Hertha BSC bei den A-Junioren des FC Augsburg für viel Arbeit. Im Hinspiel, bei der 1:3-Heimniederlage der U19 des FCA, erzielte er in der WWK-Arena vor 9000 Zuschauern einen Treffer. Das Rückspiel verlor der FCA mit 0:2 und schied damit aus.

Kade durchlief die deutschen U-Nationalmannschaften und war zuletzt sechsmal für die deutsche U20 im Einsatz.