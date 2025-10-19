Startelf-Debüt gegen Köln: Überzeugt FCA-Jungprofi Anton Kade auch langfristig?

Nach Anton Kade gefragt, geriet Sandro Wagner ins Schwärmen. „Anton ist ein top Junge“, betonte der Trainer des FC Augsburg im Nachgang des 1:1 (0:0) beim 1. FC Köln. „Ich bin absolut überrascht, dass wir da zugreifen konnten.“ Wagner bezog sich dabei nicht nur auf die sportlichen Qualitäten des Jungprofis, lobte zugleich dessen Auftreten und Mentalität. „Er steht mitten im Leben, ist sehr reif. Das ist der Spieler, den ich mir vorstelle: Jung, er hat Bock auf den FCA und Bock zu rennen. Ich bin sehr happy, dass wir ihn bekommen haben.“

Im Gespräch mit Kade könnte man tatsächlich vergessen, dass einem ein 21-Jähriger gegenübersteht. Derart reflektiert und aufgeräumt wirkt er, als er seinen ersten Startelfeinsatz für den FCA einordnen soll. Sein Auftritt als sogenannter „Schienenspieler“ war bemerkenswert. Mit Tempo, Einsatz und Übersicht hat er auf sich aufmerksam gemacht und sich empfohlen. Unter anderem war er an einer entscheidenden Szene beteiligt: Er wurde im Strafraum vom Kölner Dominique Heintz gefoult, den anschließenden Elfmeter verwandelte Fabian Rieder zur zwischenzeitlichen Führung. Das seien genau die Momente, die man von ihm sehen wolle, sagte FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.

FCA-Spieler Anton Kade sieht in Köln früh die Gelbe Karte

Kade wirkte zufrieden mit sich. „Es war intensiv, aber es hat extrem Spaß gemacht“, sagte er in den Katakomben des Kölner Stadions. Schnell war er drin in der Partie, verbuchte für den FCA den ersten Torschuss und sah früh die Gelbe Karte. „Natürlich hat mich das geärgert, aber ich wusste, dass ich danach etwas vorsichtiger in die Zweikämpfe gehen muss. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.“

Kade, der im Sommer vom FC Basel nach Augsburg gewechselt war, kam auf der rechten Außenbahn zum Einsatz – eine Position, die er aus der Schweiz kennt. „Früher habe ich viel links gespielt, aber in Basel war ich oft auf der rechten Seite unterwegs. Das liegt mir“, erklärte er. Gegen Köln überzeugte er mit Laufpensum, Disziplin und auffälligem Offensivdrang. Das Resultat bewertete Kade positiv, ein Punkt in Köln sei in Ordnung. „Natürlich ist es schade, dass wir das Gegentor kassiert haben. Wir hatten noch Konterchancen, die wir präziser ausspielen können. Aber grundsätzlich war das ein gutes Spiel.“

Speziell von ihm. Zwischenzeitlich hatte den Spieler eine Sprunggelenkverletzung zurückgeworfen, nun berief ihn Wagner in die erste Elf. Erst am Freitag hatte Kade davon erfahren. Lob gab es nicht nur vom Trainer, sondern auch von Weber. Kade steht für den Verjüngungsprozess, den der FCA umsetzen möchte. Bevorzugt sollen Eigengewächse ausgebildet und in die Bundesligamannschaft integriert werden. Spieler wie Noahkai Banks oder Mert Kömür. Zugleich sollen junge Talente von extern weiterentwickelt werden. Einst waren das die U21-Europameister Arne Maier, Niklas Dorsch oder Finn Dahmen, jetzt Ismael Gharbi (Leihspieler von Sporting Braga) oder eben Kade. „Es ist schön, dass Anton diesen Weg gegangen ist“, sagte Weber. „Anton ist ein Beispiel dafür, wie wir als Verein sein wollen: Wir wollen junge Spieler weiterentwickeln, die sich mit dem FCA identifizieren.“

Anton Kade spielt für Marius Wolf

Privat hat der gebürtige Berliner ebenfalls Fuß gefasst. Gemeinsam mit seiner Frau und einem kleinen Hund lebt er in Augsburg. „Wir fühlen uns super wohl“, erzählte er. Zum privaten Glück gesellte sich nun der positive Trend auf dem Rasen. Wagner hatte sich für Kade entschieden, der genesene Marius Wolf erlebte beinahe die komplette Partie als Ersatzspieler. Erst in der Nachspielzeit, als Wagner Zeit von der Uhr nahm, kam Wolf zum Einsatz.

Wagner gibt der Jugend verstärkt eine Chance, während Vorgänger oft erfahrene Spieler bevorzugten. Kade steht sinnbildlich für diese Entwicklungsrichtung: dynamische, lernwillige Spieler mit Perspektive. Kade ist jetzt eine ernsthafte Option für die nächsten Spiele. Er selbst zeigt sich ehrgeizig – ohne Ansprüche anzumelden. „Ich will natürlich jedes Spiel spielen. Ich weiß, dass ich es heute gut gemacht habe. Das pusht mich und gibt mir Energie.“ Entsprechend zuversichtlich blickte er auf das nächste Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Sky). Dem ersten Startelfeinsatz soll sogleich der zweite folgen.