Arne Maier ist beim FCA mehr Vorbereiter als Vollstrecker

Plus Vor dem Heimspiel gegen Frankfurt wartet Arne Maier auf seinen ersten Bundesligatreffer. Warum Trainer Weinzierl dennoch mit den Leistungen zufrieden ist.

Wirklich unvorbereitet trifft Arne Maier diese Frage nicht. Wann er denn sein erstes Tor für den FC Augsburg erzielen werde, wird der Mittelfeldspieler vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gefragt (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). „Es wird zum richtigen Zeitpunkt kommen“, antwortet der 23-Jährige und fügt hinzu: „Dann wird keiner mehr darüber reden.“