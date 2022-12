FC Augsburg

17:00 Uhr

Arne Maier will in der Rückrunde auch mit Kürelementen beim FCA überzeugen

So will FCA-Trainer Enrico Maaßen Arne Maier (Mitte) auch in der Bundesliga sehen. Trickreich und mit Durchsetzungsvermögen.

Plus Auf dem schmierigen Untergrund beim ersten Testspiel des FC Augsburg zeigt Mittelfeldspieler Arne Maier mit einem Tor und einigen guten Aktionen welches Potenzial in ihm steckt. Dass muss er aber auch in der Rückrunde abrufen, fordert der Trainer.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Dass Enrico Maaßen in dieser langen Vorbereitung von Mittelfeldspieler Arne Maier einiges erwartet, zeigte der FCA-Trainer am Samstag beim ersten Testspiel gegen Grashopper Zürich ohne Worte. Maier war neben den FelIx Uduokhai und Frederik Winther der einzige Bundesliga-Profi des FC Augsburg der durchspielte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen