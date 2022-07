Arne Maier wird dem FCA im Test gegen Budweis fehlen

Plus Arne Maier ist erneut leicht angeschlagen und wird im Testspiel des FC Augsburg gegen Budweis geschont. Am Vormittag stand noch eine intensive Einheit auf dem Programm.

Schon am Vormittag brennt die Sonne. Um kurz nach 10 Uhr sind es weit über 20 Grad. Gemütlich laufen die Spieler des FC Augsburg die wenigen Meter von ihrem Hotel zum Trainingsplatz. Die kurzen Wege hier in Scheffau sind ein Grund für die Wahl des Ortes. „Die Bedingungen sind perfekt“, sagt André Hahn. Das Hotel ist neu und modern, der Platz gepflegt und gut bespielbar. Ideale Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison.