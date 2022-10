FC Augsburg

Auch der FCA spart: Die WWK-Arena bleibt meistens dunkel

Plus Der FC Augsburg besitzt zwar noch langfristige Verträge bei Gas und Strom, doch auch der Bundesligist muss angesichts der Energiekrise sparen. Zudem gibt es Pläne für eine zusätzliche Photovoltaik-Anlage.

Beim DFB-Pokalspiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern München erstrahlte die WWK-Arena in ihrer vollen Pracht. Die LED-Röhren in der Außenfassade tauchen das Stadion in die Vereinsfarben rot-grün-weiß. Auf dem Dach war die orangefarbene Werbung der WWK, dem Haupt- und Namenssponsor des Bundesligisten, nicht zu übersehen. Doch die Arena wird immer seltener erleuchtet. Seit kurzem liegt das Stadion nachts normalerweise dunkel wie ein verlassenes Ufo an der B17.

