Auf den FC Augsburg wartet die nächste schicksalsträchtige Begegnung

Plus Spielt der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart, birgt die Partie Brisanz. Wiederholt hat der Ausgang sogar Folgen für die Trainer. Warum das Duell am Samstag taugt, eine weitere Episode hinzuzufügen.

Von Johannes Graf

Meist wirkt die Bundesliga groß und weltoffen, in einigen Bereichen hingegen klein und begrenzt im Horizont. Jüngstes Beispiel: Hertha BSC und Felix Magath. Das Angebot an Trainern scheint schier unendlich, doch in der höchsten Not vertrauen die Berliner Bosse einem Ruheständler, der mit seinen antiquierten Trainingsmethoden aus der Zeit gefallen wirkt. Womöglich wären die Magath’schen Alternativen Huub Stevens, Friedhelm Funkel oder Jupp Heynckes gewesen. Weil sich viel wiederholt und auch Spieler gerne beim einen, später beim anderen Klub anheuern, gibt es an den Wochenenden fortwährend Wiedersehen mit alten Bekannten an alten Wirkungsstätten.

