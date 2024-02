Aufstellung gegen Mainz: Engels rückt für Jensen in die FCA-Startelf

Augsburgs Trainer Jess Thorup ändert seine Mannschaft für die Partie in Mainz auf einer Position. Jensen steht nach seinen Problemen unter der Woche nicht im Kader.

Die Partie am Samstagnachmittag beim FSV Mainz 05 bringt für den FC Augsburg viel Überraschendes. Einen Gegner, der Anfang der Woche den Trainer gewechselt hat. Das macht die Aufgabe für die Augsburger deutlich komplizierter. Mit Jan Siewert steckten die Mainzer in einem Negativstrudel, sie waren bis auf den vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundeliga abgerutscht. Am Dienstag hatte Bo Henriksen übernommen, ein Däne, der bestens mit Augsburgs Jess Thorup bekannt ist. Dennoch wird spannend zu sein, in welcher Form und Verfassung die Mainzer diese wichtige Partie angehen.

Emotional habe Henriksen versucht, seine Mannschaft zu packen. Einstellung und Kampfgeist dürften also passen, die Gäste werden sich auf viel Gegenwehr gefasst machen müssen. Worauf aber noch? Viel Ungewisses bei den Gastgebern also, daher war es für Thorup ein weiteres Mal umso wichtiger, dass sich seine Mannschaft auf Altbekanntes verlassen kann. Der Däne, ohnehin kein großer Freund der Rotation, baut zu großen Teilen auf die gleiche Startelf wie vor einer Woche beim Unentschieden gegen RB Leipzig.

FCA-Trainer Thorup setzt aus gesundheitlichen Gründen auf Engels statt Jensen

Er werde nicht einfach rotieren, um einem Spieler eine Freude zu machen, hatte Thorup am Donnerstag erklärt. Für ihn gehe es darum, die für die Anforderungen aus seiner Sicht beste Mannschaft zusammenzustellen. Und da sah er nur Anlass für eine Änderung – allerdings gezwungen. Fredrik Jensen hatte unter der Woche Migräne und musste mehrfach mit dem Training aussetzen. Er fehlt deshalb im Kader, für ihn rückt Arne Engels in die Startelf.

Im Tor steht natürlich Finn Dahmen, der erstmals an seine alte Station zurückkehrt. Viele Jahre war Dahmen beim FSV Mainz 05, als Nummer eins hatte er sich nie durchsetzen können. Das hat er nun in Augsburg geschafft. Allerdings wartet er noch auf seine erste Partie ohne Gegentor in der Bundesliga. In 34 Versuchen ist ihm noch keine weiße Weste gelungen.

Die Abwehrkette vor ihm bilden Kevin Mbabu, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Iago. Davor spielen im Mittelfeld Kristijan Jakic, Elvis Rexbecaj, Ruben Vargas und Engels. Im Sturm bleiben Ermedin Demirovic und Phillip Tietz, die beide gegen Leipzig getroffen hatten. Patric Pfeiffer fehlt im Kader wegen muskulärer Probleme.

