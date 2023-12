FC Augsburg

Augsburger Wechselchaos führt zur Niederlage

Plus Der FCA verliert bei Werder Bremen, auch weil die linke Seite wegen eines geplanten Wechsels kurzzeitig verwaist war. Doch auch die Gesamtleistung war nicht gut.

Von Marco Scheinhof

Plötzlich hatte Mitchell Weiser ganz viel Platz. Die linke Seite des FC Augsburg war verwaist. So als würde das Spiel in dieser Phase keinen Akteur mehr auf dieser Position benötigen. Natürlich ein Trugschluss, solche gestalterischen Freiräume lassen Fußball-Bundesligateams selten ungenutzt. Viel Platz gefällt auch Werder. Die Gastgeber nutzten die Augsburger Nachlässigkeit in der 65. Minute zu einem Treffer. Es war der zweite und damit ein sehr entscheidender Moment. Weiser also flankte unbedrängt, Marvin Ducksch köpfte beinahe ungestört ein – 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Was aber war in dieser Szene passiert? Die Augsburger Bank hatte beim vierten Offiziellen einen Wechsel angemeldet, Arne Engels und Dion Beljo standen bereit. Ruben Vargas und Mads Pedersen sollten den Platz zwar nicht verlassen, wollten sich aber im Zuge der personellen Veränderung neue taktische Hinweise bei Trainer Jess Thorup abholen. Dumm nur, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann die Unterbrechung nicht für diesen Wechsel nutzte, sondern mit einem Bremer Freistoß weiterspielen ließ. Das Tor war die Folge.

