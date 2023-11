FC Augsburg

Augsburgs Mads Pedersen träumt von Europa

Plus Der Däne sieht viel Potenzial beim Fußball-Bundesligisten. Auch deshalb hat er seinen Vertrag beim FCA bis 2027 verlängert. Der 27-Jährige hat eine besondere Methode, mit Niederlagen umzugehen.

Von Marco Scheinhof

Wem gefallen Niederlagen schon? Profisportlern mal überhaupt nicht. "Ich hasse Niederlagen", sagt Mads Pedersen deutlich. Vermeiden aber lassen sich verlorene Spiele nicht. Schon gar nicht in der Fußball-Bundesliga. Pedersen hat seine ganz eigene Art, damit umzugehen. Der Linksverteidiger des FC Augsburg braucht Ruhe, zieht sich mit seinem Laptop in die Sauna zurück, um sich das Spiel noch einmal anzuschauen. Nach ein paar Minuten aber muss der Laptop aus der Hitze, um keinen dauerhaften Defekt zu riskieren.

Seit ein paar Wochen kam Pedersen nicht in die Verlegenheit, grummelnd in der Sauna zu sitzen. Vier Spiele bestritt der FCA unter Jess Thorup, acht Punkte und damit keine Niederlage sind die Ausbeute. "Damit sind wir zufrieden", sagt Pedersen und schmunzelt. Er genießt die augenblickliche Lage. Auch weil er erstmals in seiner Zeit in Augsburg mit einem dänischen Trainer zusammenarbeitet. Pedersen und Thorup kannten sich bereits, die professionelle Fußballlandschaft in Dänemark ist klein. Gegeneinander haben sie schon häufiger gespielt, jetzt erstmals zusammen.

