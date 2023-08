FC Augsburg

vor 19 Min.

Augsburgs Mert Kömür setzt beim Testspiel in Italien ein Ausrufezeichen

Mert Kömür zeigte am Samstagabend gegen US Salernitana eine starke Leistung.

Plus Der 18-jährige Mert Kömür macht beim 1:2 des FC Augsburg gegen US Salernitana im Zentrum viel Eigenwerbung. Trainer Enrico Maaßen bremst aber die Erwartungen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Im Stadion Arechi war alles ein bisschen anders. Es gibt kein Dach, eine Anzeigetafel vermissten die Gäste aus der Bundesliga ebenfalls. Drunten, in den Katakomben, scheint auch die Zeit stillzustehen. Alte Fliesen, rauer Beton, dunkle, kleine Räume, alles wirkt renovierungsbedürftig. Nicht der gewohnte Komfort aus der Bundesliga. "Das hat aber trotzdem was, das war ein cooler Abend", sagte Maximilian Bauer.

Der Innenverteidiger war in den dunklen Gang gekommen, in dem die Gespräche mit den Journalisten stattfanden. Kurz nach dem Gespräch machte Bauer noch einen Ordner von US Salernitana glücklich. Er zog sein Trikot über den Kopf und schenkte es dem jungen Italiener. Es war also ein insgesamt erfreulicher Abend, wenngleich der FC Augsburg das Testspiel beim italienischen Erstligisten trotz eines Elfmetertreffers von Philip Tietz mit 1:2 verloren hatte. "Noch besser wäre es gewesen, wenn wir gewonnen hätten", bilanzierte Enrico Maaßen, der aber mit der Leistung seines Teams sehr einverstanden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen