Bahnt sich ein Tausch-Geschäft zwischen dem HSV und dem FCA an?

Das Wintertransfer-Fenster öffnet am 1. Januar, doch die Gerüchte und Spekulationen nehmen zu – auch rund um den FC Augsburg. Eines ist besonders interessant.

Das Winter-Transferfenster in Deutschland öffnet offiziell am 1. Januar. Doch immer mehr nehmen die Spekulationen, Gerüchte und auch Nachrichten um die Wechsel in der Bundesliga an Fahrt auf. Auch der FC Augsburg wird als möglicher Abgeber, aber auch Annehmer immer öfter genannt. So berichten Hamburger Medien, dass der FCA seine Fühler nach dem HSV-Außenbahnspieler Bakery Jatta ausgestreckt hat.

Die Verhandlungen zwischen Jatta und dem HSV stocken

Der Vertrag des 25-jährigen Rechtsaußen aus Gambia läuft am Saisonende aus, die Vertragsverhandlungen mit dem Zweitligisten stocken. Ab dem 1. Januar kann Jatta wie andere Spieler, deren Verträge auslaufen, offiziell ohne Einverständnis ihrer derzeitigen Arbeitgeber mit anderen Klubs verhandeln und für die kommende Saison unterschreiben. Der FCA, so heißt es, würde Jatta am liebsten schon im Januar verpflichten.

HSV wird Interesse an Patric Pfeiffer nachgesagt

Vielleicht gibt es auch eine Personalrochade mit dem Hamburger SV. Ihm wird Interesse an einer Leihe von Innenverteidiger Patric Pfeiffer nachgesagt. Aber auch Schalke 04 wird mit Pfeiffer in Verbindung gebracht.

Cardona auf dem Sprung nach Frankreich?

Dass der FCA seinen Kader von 32 Spielern verkleinern will, hat FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic schon mehrmals bestätigt. Auf der Abgabeliste scheint auch Irvin Cardona zu stehen. Der französische Angreifer, berichten französische Medien, soll vor einer Ausleihe zum AS Saint-Étienne stehen. Der 27-Jährige war im Januar 2023 von Stade Brest zum FCA gekommen und erhielt einen Vertrag bis 2027. Doch FCA-Trainer Jess Thorup hat Cardona bisher noch keine Minute spielen lassen.

Kehrt Iago in seine brasilianische Heimat zurück?

Anders verhält es sich mit Linksverteidiger Iago. Der fiel zwar vor der Weihnachtspause verletzt aus, spielte in den Planungen von Thorup durchaus eine Rolle. Allerdings hat Iago dem FCA längst signalisiert, dass er seinen Vertrag, der im Sommer ausläuft, nicht verlängern wird. Jetzt soll es Gespräche zwischen Iago und seinem Heimatklub SC Internacional aus Porto Alegre geben. Von dort war der brasilianische Linksverteidiger 2019 zum FCA gekommen, jetzt scheint eine Rückkehr möglich. Vielleicht schon im Januar oder ablösefrei im Sommer. Iago kann ab 1. Januar verhandeln mit wem er will, ohne den FCA zu informieren. Das Transferfenster in Deutschland schließt am 1. Februar.

