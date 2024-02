Bauer und Jensen rücken in die FCA-Startelf

FCA-Trainer Jess Thorup verändert seine Mannschaft gegen den SC Freiburg auf zwei Positionen. Gästetrainer Christian Streich ist wohl gesundheitlich angeschlagen.

Jess Thorup hatte unter der Woche für seine Mannschaft gebacken. Der Däne hatte Geburtstag, er entschied sich für eine Spezialität aus seiner Heimat. Also stellte er sich in die Küche, um am Mittwoch an seinem 54. Geburtstag vorbereitet zu sein. Traumkuchen brachte er mit und Muffins. Seine Spieler griffen gerne zu, die Vorbereitung des FC Augsburg auf die Partie am Sonntagabend gegen den SC Freiburg störte die kurze süße Versuchung nicht.

Das Heimspiel hat eine große Bedeutung. „Wir brauchen dringend Punkte“, sagte Geschäftsführer Michael Ströll am Sonntag vor der Partie in den Katakomben. Vor allem der letzte Aufwärtsauftritt in Mainz hatte für Ernüchterung gesorgt. Nicht alleine wegen der 0:1-Niederlage, sondern auch wegen der Art und Weise. Gegen Freiburg soll eine Reaktion folgen.

Thorup muss die FCA-Startelf gegen Freiburg umbauen

Thorup muss seine Mannschaft am Sonntag umbauen. Für den gesperrten Jeffrey Gouweleeuw wird Maximilian Bauer in der Innenverteidigung neben Felix Uduokhai beginnen. In der Offensive gibt es eine weitere Änderung: Arne Engels muss weichen, für ihn beginnt Fredrik Jensen. Der Finne hatte vor einer Woche in Mainz gefehlt, nachdem er in der Woche zuvor wegen Migräne einige Trainingseinheiten verpasst hatte. Jetzt aber ist Jensen wieder zurück. Der Rest bleibt gleich wie in Mainz. Also Finn Dahmen im Tor, Kevin Mbabu und Iago auf den defensiven Außenbahnen. Im Mittelfeld spielen neben Jensen der Kroate Kristijan Jakic, Elvis Rexhbecaj und Ruben Vargas. Das Sturmduo bilden Phillip Tietz und Ermedin Demirovic. Erstmals nach längerer Zeit ist wieder Stürmer Dion Beljo nach seiner Verletzung im Kader.

Bei den Gästen aus Freiburg ist Christian Streich gesundheitlich angeschlagen. Der Trainer ist zwar mit nach Augsburg gereist, wird allerdings nach dem Spiel weder für Interviews noch für die Pressekonferenz zur Verfügung stehen. Ihn wird wohl Lars Voßler bei den Medienaktivitäten vertreten.

