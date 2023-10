FC Augsburg

06:27 Uhr

"Was er gezeigt hat, war überragend": Fredrik Jensen will Stammspieler werden

Plus Fredrik Jensen war beim Sieg in Heidenheim einer der besten Spieler auf dem Platz. Der Finne will in seinem sechsten Jahr beim FCA endlich konstant spielen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als Fredrik Jensen am Mittwochvormittag bei den letzten Spielformen nicht mehr mitwirkt und an der Seitenlinie Läufe absolviert, da macht sich leichte Unruhe bei den Beobachtern des öffentlichen Trainings des FC Augsburg breit. Ist ausgerechnet der Spieler, der den 5:2-Sieg des FCA beim 1. FC Heidenheim entscheidend mit drei Vorlagen beeinflusst hat, angeschlagen? Kann er vielleicht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gar nicht spielen?

Doch, kann er, sagt Trainer Jess Thorup etwas später direkt am Spielfeldrand: „Er hat erstmals von Anfang an gespielt und viele hochintensive Läufe gemacht.“ Und dann lernt er, assistiert von FCA-Pressesprecher Dominik Schmitz, gleich noch ein neues Wort: Belastungssteuerung. „Be-lastungs-steuerung“, buchstabiert Thorup dann, lacht und sagt. „Wieder etwas gelernt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen