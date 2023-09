FC Augsburg

vor 53 Min.

Beim FC Augsburg geht eine Ära zu Ende

Markus Krapf, Michael Ströll verabschiedeten Klub-Ikone Daniel Baier am Samstag noch zusammen mit Stefan Reuter (von links).

Plus Stefan Reuter gibt sein Amt als Sport-Geschäftsführer auf. Seine Erfolge können sich sehen lassen, aber zuletzt geriet er aber auch immer mehr in die Kritik.

Von Robert Götz

Als am Samstag Stefan Reuter zusammen mit Michael Ströll und FCA-Präsident Markus Krapf auf den Rasen der WWK-Arena trat und Bundesliga-Rekordspieler Daniel Baier bei seinem Abschiedsspiel würdigte und mit einer großen Foto-Collage verabschiedete, da ahnte wohl keiner der Außenstehenden, dass es die letzte Amtshandlung des 56-Jährigen als Geschäftsführer Sport des FC Augsburg sein würde. Ströll und Krapf war dies sicher bewusst, dass dies der letzte Auftritt in dieser Konstellation war.

Denn am Dienstagnachmittag sickerte gegen 15 Uhr langsam durch, was der FC Augsburg dann mit einer Pressemitteilung um 15.56 Uhr offiziell machte: Stefan Reuter gibt sein Amt als Sport-Geschäftsführer ab und wechselt ab sofort in eine beratende Funktion. Der neue Sportdirektor Marinko Jurendic, 45, hat nun die Verantwortung im sportlichen Bereich. Zusammen mit dem Leiter Entwicklung, Heinz Moser, der auch vom FC Zürich gekommen ist.

