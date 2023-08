FC Augsburg

Beim FC Augsburg stehen viele wichtige Entscheidungen an

Plus Der FCA geht in die letzte Woche vor dem Pflichtspielauftakt. Bei einer möglichen Aufstellung bleibt Maaßen zurückhaltend. In dieser Woche benennt er seine Nummer eins und den Kapitän.

Noch saßen sie zusammen auf der Bank. Bald wird sich das ändern. Stefan Reuter wird zum Start der Fußball-Bundesliga einen neuen Sitzplatz einnehmen. Nicht mehr unten am Spielfeldrand, sondern oben auf der Tribüne. Der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg entfernt sich etwas von Team und Trainer. Dafür rückt Marinko Jurendic näher an die Mannschaft heran. Der neue Sportdirektor verantwortet künftig den sportlichen Bereich – eine von etlichen Veränderungen beim FCA.

Am Sonntag beim 0:1 gegen die SSC Neapel zum Abschluss des Italien-Wochenendes hatten sich Reuter und Jurendic die 90 Minuten noch gemeinsam von der Bank aus angeschaut. Später standen sie lange zusammen und diskutierten. Sie dürften zur gleichen Erkenntnis gekommen sein. Der FC Augsburg hat im Test gegen den italienischen Meister gut mitgehalten, ähnlich wie beim 1:2 am Samstagabend gegen US Salernitana. Die Richtung beim Fußball-Bundeslisten mit der Umstrukturierung des Kaders stimmt trotz der beiden Niederlagen zum Abschluss der Testspiele. "Wir haben gute Erkenntnisse gewonnen und waren in beiden Spielen auf Augenhöhe", sagte Jurendic.

