FC Augsburg

vor 48 Min.

Beim FCA fehlen im Training am Dienstag wichtige Spieler

Ermedin Demirovic fehlte am Dienstag beim Training des FC Augsburg.

Plus Demirovic, Gumny und Gouweleeuw trainieren vorerst individuell, sollten aber am Samstag wieder fit sein. Trainer Thorup überrascht seine Mannschaft.

Von Marco Scheinhof

Jess Thorup ist früh dran. Schon kurz nach zehn Uhr steht er am Rand des Trainingsplatzes. Er spricht noch schnell mit den Greenkeepern, also den Verantwortlichen für den Rasen, ehe er sich seine Fußballschuhe anzieht und die Einheit vorbereitet. Um 10.45 Uhr sind auch alle Spieler des FC Augsburg da, die Vorbereitung auf das anstehende Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim kann beginnen.

Die Trainingsgruppe ist wie zuletzt groß, allerdings fehlen wichtige Akteure. Ermedin Demirovic, Jeffrey Gouweleeuw und Robert Gumny sind in der Kabine geblieben. Sie trainieren am Dienstag individuell, weil sie leicht angeschlagen sind. Robert Gumny hatte beim 1:1 in Köln einen Schlag auf den Fuß bekommen, er hatte deshalb nach 45 Minuten ausgewechselt werden müssen. Die Verletzung aber habe sich deutlich verbessert, sagt Thorup. Den Trainer freut das, sieht er beim Polen doch einen deutlichen Aufwärtstrend. Nicht alleine wegen dessen Vorarbeit zum Treffer von Philipp Tietz.

